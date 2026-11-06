El profesor detenido en Madrid fue intimidado en la comisaría de Leganitos por un Policía municipal: “Le amenazaron con una porra extensible”

El profesor de secundaria detenido de forma violenta durante la concentración de los maestros ante la Consejería de Educación ha denunciado públicamente la brutalidad con la que fue tratado: “Me han metido a lo bestia en el coche” incluso, explicándoles que era una persona asmática. “ Se piensan que por tener una profesión concreta pueden saltarse la ley a la torera , está teniendo una resistencia activa y eso es un delito de resistencia… Cuando eso se prolonga, utilizamos la fuerza para retener a una persona que está cometiendo un delito”, ha respondido a la información David Gutiérrez, portavoz sindicato policial CEP .

Tras la detención de un profesor de secundaria durante la concentración de profesores en lucha por la educación pública, una detención en la que para muchos se produjo un abuso de fuerza policial, Alejandra, politólogo y David Gutiérrez, portavoz sindicato policial CEP, han debatido sobre la legalidad o no de la actuación policial en 'En boca de todos' . ¿Puede un policía pedirte la identificación sin indicios?

Alejandra, politóloga y manifestante en Sol, ha querido responder a Nacho Abad sobre el tema de la religión y la iglesia: “Hay bastantes comunistas en nuestras iglesias, hay muchos curas rojos en nuestro país y hay muchos curas que consideran que lo que hizo Jesús es socialismo…” y ha dejado claro que ella sí veía brutalidad policial en las imágenes de la detención del profesor: “Veo una actuación excesiva, no hay justificación para que este señor sea detenido”.

Además, ha explicado que ella estuvo junto al profesor a su salida de la comisaría de la calle Leganitos de Madrid a la que fue desplazado y que le explicó que: “Dentro de la propia comisaría le intimida un policía municipal con una porra extensible”. Siguiendo con el debate, el sindicalista ha intentado defender la actuación de sus compañeros basándose en el Art. 550 y la Ley de Seguridad Ciudadana, pero la politóloga le ha debatido su argumento: “Debería estar derogada ya, lo debería haber hecho el PSOE porque vulnera derechos fundamentales como es el de reunión… Por mucho que David quiera la policía no puede identificar aleatoriamente ni detener a quién le de la gana, tiene que tener indicios”.

La colaboradora y letrada, Bárbara Royo ha confirmado en directo en ‘En boca de todos’ que en la comisaría de Leganitos hay policías municipales que tiene conductas poco apropiadas como dice Alejandra. Mientras que el agente ha mantenido su postura: “No se puede parar a centenares de personas, la ley no lo permite, mis padres me enseñaron a respetar la ley y a la autoridad. Si un agente te quiere identificar, le tienes que acompañar…”.

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