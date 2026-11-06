El hijo de José Luis Ábalos desmiente la información de Macarena Olona: "Mi padre no tiene ningún pacto"

Solamente unas horas después de las nuevas detenciones de la UCO, entre las que se encontraba la pareja de José Luis Ábalos , ' El tiempo Justo' ha hablado en directo con el hijo del exministro, que una vez más ha defendido la inocencia de su padre.

Durante la entrevista, el hijo del exministro ha negado cualquier acuerdo para evitar la condena de su padre y ha asegurado que José Luis Ábalos está solo y sin apoyos, pese a mantener su lealtad a Pedro Sánchez.

Macarena Olona ha cuestionado en ‘El Tiempo Justo’ a Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, para preguntarle por los presuntos acuerdos de su padre y su situación judicial. Durante la conversación, la colaboradora ha querido saber si alguien le ha prometido al exministro anular su condena de 24 años de prisión a cambio de guardar silencio y no revelar información comprometida.

Víctor ha negado rotundamente esta posibilidad y ha asegurado que nadie se ha puesto en contacto con su padre: "No tiene ningún pacto porque, si no, sería el peor negociador". Además, ha explicado que su familia está atravesando un momento especialmente complicado desde que el exministro ingresó en prisión hace un año.

Olona también ha preguntado a Víctor por las actuaciones del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y por la auditoría realizada sobre las adjudicaciones de obras públicas durante la etapa de su padre al frente del ministerio.

La colaboradora ha planteado si la falta de nuevas actuaciones contra estas decisiones podría responder a un supuesto pacto de silencio. Sin embargo, Víctor ha defendido que su padre ha denunciado la auditoría por considerarla parcial y ha criticado duramente la gestión de Puente: "Lo primero que hizo Puente nada más llegar al ministerio fue una caza de brujas y montarle una auditoría 'fake' a mi padre". Además, ha insistido en que su progenitor se encuentra solo ante la situación judicial y que únicamente cuenta con el apoyo de sus familiares y seres más cercanos.

Víctor Ábalos, sobre Óscar Puente: "Lo primero que hizo nada más llegar al ministerio fue una caza de brujas y montarle una auditoría 'fake' a mi padre"

Por último, el hijo del exministro ha defendido la lealtad de José Luis Ábalos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a las discrepancias y decepciones que, según ha explicado, se han producido durante este proceso.

Víctor ha recordado el papel fundamental que desempeñó su padre en la trayectoria política de Sánchez y ha afirmado: "La única persona que sigue siendo la más leal al presidente Pedro Sánchez es José Luis Ábalos". Con estas declaraciones, ha querido reivindicar la contribución de su padre al partido y ha rechazado que se borre su papel en los primeros años de Gobierno socialista.

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