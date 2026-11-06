Isabel Díaz Ayuso: "El cambio llega y luego viene lo mejor, como bajadas masivas de impuestos que permitan triplicar salarios y construir de verdad"

El Programa de Ana Rosa 06 noviembre 2026

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en 'El Programa de Ana Rosa': "La corrupción mata y la muertes se podían haber evitado"

Isabel Díaz Ayuso ha estado en 'El Programa de Ana Rosa' hablando del complicado panorama político en el que se encuentra de nuestro país. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido el voto de los españoles al PP de cara a las próximas elecciones para conseguir que se aumente el salario medio y que se construya más vivienda.

El primer tema sobre el que ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido el de las últimas detenciones de la OCU: "Hay tantos escándalos al día que nos quieren hacer olvidar el resto. Son tantos que no se digieren. Nunca en España habíamos tenido una mafia gubernamental así y eso hace que la gente se desanime. Todo esto viene del tipo que viajaba en el coche y que no creo que fuese escuchando 'Radio María'. Lo que mal empieza, mal acaba". Isabel Díaz Ayuso, sobre las nuevas detenciones de la UCO: "Todo comenzó en aquel coche. Lo que mal empieza, mal acaba"

Ayuso ha reaccionado en directo a la investigación del segundo fraude en la línea Madrid-Sevilla con fondos europeos: "Esto demuestra que la corrupción mata y la muertes se podían haber evitado", ha sentenciado. "Todo el dinero que no ha ido a cosas importantes, ha ido a esta banda. Hay gente mutilada, muerta, personas que han perdido a familiares y se podía haber evitado", ha continuado analizando. Ayuso, sobre la posible presidencia de Núñez Feijóo: "Cambiará de raíz toda la decadencia de Sánchez"

Sobre qué se encontrará el Partido Popular si se cumplen las encuestas y gana las próximas elecciones generales, Ayuso ha respondido: "No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Se sabe por ejemplo que han intentado acabar a una jueza que investigaba los chanchullos de la familia de Sánchez, pero no ha habido transparencia y va a salir de todo de los cajones cuando se abran". Para Ayuso, Feijóo es la mejor opción para lograr un cambio en España: "Cambiará de raíz toda la decadencia de Sánchez. Ellos han estado manoseando los ministerios todo este tiempo. Por ejemplo, Sel presidente eligió a Puente porque era el mejor valorado". Ayuso, de la dimisión de Puente: "Estaba todo pactado"

Sobre la dimisión de Puente tras dos tragedias ferroviarias en nueve meses, Ayuso se ha mostrado contundente: "Lo tenían todo pactado. A las 21:00 horas y en un telediario, para dar con la tecla mediática desde Moncloa. Tienen un ministerio en la sombra de la propaganda, especialmente a través de Televisión Española. Entiendo que en un medio de comunicación puedes tener unas ideas, pero no puedes ser parte del régimen con el dinero de los españoles. Todo forma parte de lo mismo, como la huelga o la utilización de los sindicatos". De la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, ha dicho: "No se suspende porque les da igual todo ¿Dónde han estado todos estos años las personas que ahora están reventándolo todo? No les recibo porque yo no formo parte de las campañas mafiosas de los sindicatos. No todos son iguales y son necesarios, pero cuando están untados por el Gobierno... esto es diferente". Díaz Ayuso, sobre los últimos movimientos de los sindicatos: "Revientan todo porque están untados por el Gobierno" Díaz Ayuso ha continuado: "Están ayudando a Pedro Sánchez porque UGT y Comisiones están siendo untados por el PSOE. Ellos piden imposibles y cosas que no se pueden cumplir. Están utilizándonos a todos y en especial a los estudiantes , cuya educación es un derecho. Esta huelga contra la oposición demuestra la utilización obscena que hace este Gobierno del Estado y del dinero de todos los españoles".