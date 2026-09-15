Pablo Fernández anuncia su candidatura a Madrid en 'En boca de todos' y pide el voto a Nacho Abad

En boca de todos 15 septiembre 2026

El candidato de Podemos defiende unos barrios limpios, vivienda accesible y transporte público gratuito en 'En boca de todos', mientras Susana Díaz cuestiona la división de la izquierda

Pablo Fernández ha llevado a 'En boca de todos' sus primeras propuestas como candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid. Una intervención que ha combinado compromisos para la ciudad, críticas al Partido Popular y un intercambio con Nacho Abad que ha terminado convirtiéndose en una peculiar negociación electoral: "Ahora me vas a poder votar". La conversación ha arrancado con Susana Díaz adelantándose al presentador y sacando a relucir la candidatura de su compañero de debate. "Yo con Pablo me peleo en la tele, pero después le tengo un cariño enorme", ha reconocido la senadora socialista. Abad, que tenía previsto abordar otros asuntos, ha aprovechado el comentario para preguntar al portavoz de Podemos por sus planes para Madrid. Fernández ha explicado que aspira a una ciudad en la que sus habitantes puedan desarrollar una vida digna y ha situado la lucha contra la especulación entre sus prioridades. Preguntado por si se presenta con Podemos y Sumar o únicamente con su formación, ha respondido: "Me presento como candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid".

"Madrid necesita una candidatura netamente de izquierdas" El dirigente ha defendido la necesidad de ofrecer una alternativa al actual gobierno municipal. "Creo que Madrid necesita izquierda, sinceramente", ha insistido. Una afirmación que ha provocado que en la mesa le preguntasen por Rita Maestre, después de una primera referencia a Mónica García. Fernández ha evitado entrar en una confrontación directa con otras representantes de la izquierda y ha dirigido sus críticas hacia el alcalde: "Creo que se ha demostrado en los últimos años que Almeida ha estado muy cómodo". Su propuesta, ha añadido, pasa por una candidatura "netamente de izquierdas", con un equipo dispuesto a implicarse en los problemas de los vecinos. Entre ellos, ha mencionado el acceso a la vivienda, la situación de los barrios y la limpieza de las calles. "Yo me comprometo que me voy a dejar la piel y el corazón", ha asegurado antes de enumerar sus objetivos para la ciudad. Un compromiso que ha vinculado a conseguir un transporte público digno y a atender a unos barrios que considera abandonados. Nacho Abad también ha querido saber cuántos representantes espera obtener. Sin embargo, pese a la insistencia del presentador, Fernández no ha dado una cifra: "No lo sé". Lo que sí ha expresado es su objetivo político: "Yo lo que quiero es desalojar al Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid". La propuesta a Nacho Abad: "Ahora me vas a poder votar" Uno de los momentos más distendidos ha llegado cuando Fernández ha dado por hecho que el presentador apoya a Almeida. "Tú no sabes a quién voto", le ha respondido Abad. El candidato ha recordado entonces una conversación sobre las políticas del alcalde y ha aprovechado para ofrecerse como alternativa: "Ahora me vas a poder votar".

Pablo Fernández anuncia su candidatura a Madrid en 'En boca de todos' y pide el voto a Nacho Abad