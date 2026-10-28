Nacho Abad, destrozado y entre lágrimas ante la tragedia de Urda (Toledo): “Me acaba de escribir mi hijo…”

Tras cuatro horas informando sobre la terrible noticia de trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que hasta el momento de han confirmado 64 muertos y centenares de heridos, Nacho Abad se ha roto por completo en directo al recibir un mensaje de su hijo en directo en ‘En boca de todos’.
El presentador de ‘En boca de todos’ ha intentado convertirse en altavoz de los cientos de personas que estaban desesperados buscando a sus familiares y amigos entre los pasajeros de los trenes Iryo y AVE que han impactado a la altura de Urda (Toledo). Un gravísimo accidente que hasta el momento cuenta con 64 fallecidos y más de 200 heridos. Cifras que esperan que vayan en aumento porque en los trenes viajaban unas 520 personas, de las cuáles se cuentan todavía por cientos las desaparecidas.
El presentador ha tenido que parar en varias ocasiones a lo largo del programa superado por la emoción ante una catástrofe ferroviaria de tal magnitud. No ha parado de repetir el nombre de todos pasajeros cuyos familiares estaban buscando a sus seres queridos de forma desesperada. De hecho, uno de esas personas era alguien cercano al equipo de ‘En boca de todos’ y ha respirado de alivio cuando le han confirmado que le habían localizado.
Algo similar a lo que ha sucedido con Emilio, un hombre desesperado que intentaba localizar a su prima, viajera de uno de los trenes impactados y que ha recibido en directo la noticia de que la acaban de localizar y estaba siendo trasladada al Hospital de Toledo.
El presentador estaba hablando con Susana Díaz, senadora socialista y una viajera habitual del tren siniestrado, y no paraba de recibir información en su teléfono móvil y peticiones para que diera el nombre de viajeros que sus familiares no podían localizar y ha comenzado a romperse: “Es un jarro de agua fría, 23 añitos… Sé que hay que hacerlo, hay que ayudar, pero no querría dar el nombre de nadie conocido… No está funcionando a la necesidad de las familias”.
Nacho ha recordado que hasta el momento se habían confirmado 64 víctimas y se ha roto por completo: “Me acaba de entrar un mensaje de mi hijo: ‘Por favor, papá, no vayas a Marbella este fin de semana en tren. Imagínate la cantidad de gente que estará diciendo: ‘No cojas el tren”.
Sin poder dejar de llorar, fruto de la emoción y el dolor de contar algo tan horrible, el presentador ha confesado que le había pedido a su esposa que no regresara a Madrid en tren: “Yo le he pedido a Bárbara, ni se te ocurra, te coges un avión”.
“Miren, yo, hoy no es fácil trabajar. Me encantaría dedicarme a otra cosa hoy, hablando de tanta muerte y tanta desgracia. Hemos querido recuperar la imagen de todas las personas con las que hemos hablado hoy contándonos sus vivencias y su experiencia…”, ha intentado explicar el presentador lleno de lágrimas y casi sin poder articular palabra: “Nos podía haber tocado a cualquiera. Si les podemos echar una mano…”.