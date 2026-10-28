Nacho Abad, destrozado y entre lágrimas ante la tragedia de Urda (Toledo): “Me acaba de escribir mi hijo…”

En boca de todos 28 octubre 2026

El presentador no puede contener su dolor ante tanta muerte: “Nos podía haber tocado a cualquiera”

Tras cuatro horas informando sobre la terrible noticia de trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que hasta el momento de han confirmado 64 muertos y centenares de heridos, Nacho Abad se ha roto por completo en directo al recibir un mensaje de su hijo en directo en ‘En boca de todos’. El presentador de ‘En boca de todos’ ha intentado convertirse en altavoz de los cientos de personas que estaban desesperados buscando a sus familiares y amigos entre los pasajeros de los trenes Iryo y AVE que han impactado a la altura de Urda (Toledo). Un gravísimo accidente que hasta el momento cuenta con 64 fallecidos y más de 200 heridos. Cifras que esperan que vayan en aumento porque en los trenes viajaban unas 520 personas, de las cuáles se cuentan todavía por cientos las desaparecidas.

El presentador ha tenido que parar en varias ocasiones a lo largo del programa superado por la emoción ante una catástrofe ferroviaria de tal magnitud. No ha parado de repetir el nombre de todos pasajeros cuyos familiares estaban buscando a sus seres queridos de forma desesperada. De hecho, uno de esas personas era alguien cercano al equipo de ‘En boca de todos’ y ha respirado de alivio cuando le han confirmado que le habían localizado. Algo similar a lo que ha sucedido con Emilio, un hombre desesperado que intentaba localizar a su prima, viajera de uno de los trenes impactados y que ha recibido en directo la noticia de que la acaban de localizar y estaba siendo trasladada al Hospital de Toledo.