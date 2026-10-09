24 horas después del tenso debate entre Isabel Díaz Ayuso y Manuela Bergerot , el presentador ha querido saber si se arrepentía del tenso diálogo y de su polémica afirmación, pero la portavoz de ‘Más Madrid’ se ha mostrado firme en su postura: “ No, por supuestísimo que no, no me arrepiento . La que tiene que estar arrepentida es Ayuso que nos impidió tener un minuto de silencio en memoria de Maricarmen … La que se tiene que sentir avergonzada es ella, de estar junto a un fondo buitre en lugar de al lado de una señora como Maricarmen…”.

“ Señora Bergerot la que me ha montado… ”, así ha comenzado Nacho Abad , presentador de ‘En boca de todos’ ha plantearle a Manuel Bergerot portavoz de ‘Más Madrid’ lo correcto o no de su: “ No va a haber paz en las calles” lanzado en la Asamblea de Madrid y frente al que se ha querellado el PP con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza .

En un nuevo intento de un acercamiento entre ambas posturas, Nacho Abad le ha planteado la posibilidad de pedir disculpas, pero la política estaba convencida de su postura al 100%: “No voy a pedir perdón, lo único que hice ayer fue recoger un sentimiento de profundo dolor y rabia… El sistema está roto, esto no va de la izquierda, va de la gente que ha dicho: “¡Hasta aquí!”. No podemos más y la lucha es el único camino… Esto va de gente de izquierdas y de votantes del Partido Popular que no pueden pagar el alquiler”.

El presentador le ha puesto las imágenes de su discusión con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid y la portavoz de ‘Más Madrid’ ha dejado claro que ella no amenazó a nadie: “Yo no estaba amenazando, en ningún momento. Lo único que estoy diciendo es lo que está en las calles, hay un drama por la vivienda, la gente está diciendo que no va a haber paz social hasta que no se haga justicia… No se escandalizan porque una mujer de 87 años sea desahuciada de su casa, ese es el parámetro… Eso es violencia”.

Incluso, ha explicado lo que sí son amenazas en su criterio: “Lo que yo hice ayer no es una amenaza, amenaza es lo que dice Vito Quiles, que hay que acabar con esos zurdos de mierda, amenaza es que un diputado de VOX diga que hay que ir a la caza del inmigrante”.

"Estoy del lado de la gente buena"

Manuela Bergerot está convencida y segura de sus principios y sus valores: “Sé de que lado estoy, estoy del lado de la gente buena de este país que ayer salió a la calle para recordar a Maricarmen. Estoy del lado bueno de la historia”.

El presentador también le ha puesto las declaraciones de Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso expresando su miedo y Bergerot ha vuelto a insistir en que ella no amenazó a nadie: “No, yo no les he amenazado. Se ha quitado la careta el Partido Popular… Han ido a denunciarme a mí, la portavoz de la izquierda en Madrid porque gobiernan para los fondos buitre y los rentistas, se les está acabando el chollo… Maricarmen no debía morir y esto va a pesar en los que han sido responsables esto y tenían en sus manos permitir esto”.