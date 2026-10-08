Tras conocer el testimonio de la juez Beatriz Biedma, instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, sobre el supuesto acoso sufrido por parte de las cloacas del PSOE, Fernando Carrera condena la situación en 'En boca de todos' y asegura que los responsables deberían ir a prisión el resto de su vida.
Leticia Santos, en directo desde la Audiencia Nacional ha dado la última hora sobre la declaración ante el juez de la magistrada Beatriz Biedma, sobre el supuesto acoso sufrido por parte de las cloacas del PSOE. Cargada de pruebas e información, la juez ha explicado el miedo sufrido y cómo llegaron a intentar llevarse a sus hijas del colegio haciéndose pasar por su hermano.
Una situación que, tanto a Susana Díaz como al socialista catalán, Fernando Carrera, les ha parecido una auténtica barbaridad. Incluso, el socialista de Badalona, ha pedido que sea condenado por todo el partido: “Hay que salir a denunciarlo en tromba, es una barbaridad y una vergüenza, no concibo que haya nadie que no lo condene”.
Un miembro de los Rochos asegura que amigos del PSOE pararon el asesinato de la juez Biedma
‘En boca de todos’ ha podido hablar con un miembro activo del clan de los Rochos que explica abiertamente como fue la persecución a la juez Biedma y de cómo una llamada de: “Los amigos del PSOE de Madrid” paró su supuesta orden de asesinato que se había dado.