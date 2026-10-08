Tras conocer el testimonio de la juez Beatriz Biedma, instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, sobre el supuesto acoso sufrido por parte de las cloacas del PSOE, Fernando Carrera condena la situación en 'En boca de todos' y asegura que los responsables deberían ir a prisión el resto de su vida.

Leticia Santos, en directo desde la Audiencia Nacional ha dado la última hora sobre la declaración ante el juez de la magistrada Beatriz Biedma, sobre el supuesto acoso sufrido por parte de las cloacas del PSOE. Cargada de pruebas e información, la juez ha explicado el miedo sufrido y cómo llegaron a intentar llevarse a sus hijas del colegio haciéndose pasar por su hermano.