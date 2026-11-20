Elisa Mouliaá ha contado en 'En boca de todos' la odisea que está viviendo por culpa de la actitud del casero de su vivienda. La actriz cuenta que mientras se hacían las obras en su casa necesitaba un alojamiento temporal con urgencia y lo buscó en una plataforma de alquileres de temporada y asegura que el propietario se quedó con su reserva de 3.150 € y que, tras un mes en la casa, la dejó sin suministros y sin acceso, por lo que ha presentado una denuncia por estafa.

Elisa denuncia que el propietario de la vivienda la ha estafado

Según relata, el propietario le envió un contrato muy rígido que no le permitía ni decorar la vivienda. Cuando ella le propuso algún cambio, asegura que el hombre se echó atrás, la bloqueó y dejó de responder a sus mensajes. "Se quedó con mi dinero", denuncia.

Un día se presentó en el inmueble, según cuenta, unas vecinas le advirtieron de que el propietario tenía fama de estafador. Al llamar al timbre le abrió una familia que estaba alojada allí, algo que, a su juicio, demostraba que el dueño alquilaba la misma casa a varias personas a la vez. Tras enseñar su contrato y su transferencia bancaria, la familia le entregó las llaves y Elisa decidió quedarse.

Entonces, según su relato, el propietario le cortó los suministros, cambió la cerradura y le impidió el acceso. Elisa presentó una denuncia por estafa y allanamiento de morada. Según explica, el hombre entró después en la casa, saltó la alarma que ella había instalado y fue detenido.

"Este señor a día de hoy no me ha devuelto mi dinero", lamenta y Elisa reclama la devolución de sus 3.150 € y que el propietario responda ante la justicia por lo ocurrido.

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