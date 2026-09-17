En boca de todos 17 septiembre 2026

El programa muestra en exclusiva el interior de la vivienda donde residía el joven. Los investigadores han registrado el inmueble ante la sospecha de que su cuerpo pudiera estar oculto allí, aunque todavía no ha sido localizado.

La desaparición de Alejandro, el joven de Ronda (Málaga) cuyo rastro se perdió en julio de 2024, ha dado un giro con la detención de cuatro personas, entre ellas dos de sus compañeros de vivienda, según ha informado ‘En boca de todos’. El programa ha mostrado en exclusiva imágenes del interior del inmueble después de un registro policial en el que los agentes han levantado suelos y abierto paredes. Clara Murillo ha conectado en directo con Nacho Abad acompañada de Auxi y Rocío, madre y tía del desaparecido. La familia, que desde el principio rechazaba la posibilidad de una marcha voluntaria, espera que los avances permitan esclarecer qué le ocurrió.

Registran la vivienda ante la sospecha de un posible emparedamiento Las imágenes emitidas muestran el estado de la casa tras la intervención policial. Según la información obtenida por el programa, los investigadores contemplan la posibilidad de que el cuerpo de Alejandro hubiera sido emparedado u ocultado en la vivienda. Durante el registro se habrían encontrado ropa y un maletín del joven enterrados. Nacho Abad ha preguntado directamente si se había localizado el cuerpo. La respuesta de Clara Murillo ha sido clara: "De momento, no, Nacho". Auxi también ha relatado algo que asegura haber presenciado durante el operativo: la retirada de un bate de béisbol del cuarto donde estaba su hijo. Según su testimonio, tenía "unas manchitas rojas" y uno de los agentes estaba tomando muestras con un bastoncillo. Durante la conexión, la familia ha recibido una llamada policial. Sin embargo, la madre ha explicado que no le habían comunicado ninguna novedad que pudiera compartir: "No me han dado nada". La madre de Alejandro denuncia que su hijo sufría agresiones Visiblemente afectada, Auxi ha insistido en que siempre sospechó que a Alejandro le había sucedido algo: "Yo sabía que le habían hecho algo desde el principio". La madre ha planteado la posibilidad de que hubiera recibido un golpe durante una discusión. También ha denunciado que su hijo sufría agresiones por parte de las personas con las que convivía, unos presuntos malos tratos que, según ha explicado, ha ido conociendo con el tiempo.

Nacho Abad habla con la madre y la tía de Alejandro, desaparecido en Ronda.