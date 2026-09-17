La desaparición de Alejandro, el joven de Ronda (Málaga) cuyo rastro se perdió en julio de 2024, ha dado un giro con la detención de cuatro personas, entre ellas dos de sus compañeros de vivienda, según ha informado ‘En boca de todos’. El programa ha mostrado en exclusiva imágenes del interior del inmueble después de un registro policial en el que los agentes han levantado suelos y abierto paredes.
Clara Murillo ha conectado en directo con Nacho Abad acompañada de Auxi y Rocío, madre y tía del desaparecido. La familia, que desde el principio rechazaba la posibilidad de una marcha voluntaria, espera que los avances permitan esclarecer qué le ocurrió.
Las imágenes emitidas muestran el estado de la casa tras la intervención policial. Según la información obtenida por el programa, los investigadores contemplan la posibilidad de que el cuerpo de Alejandro hubiera sido emparedado u ocultado en la vivienda. Durante el registro se habrían encontrado ropa y un maletín del joven enterrados.
Nacho Abad ha preguntado directamente si se había localizado el cuerpo. La respuesta de Clara Murillo ha sido clara: "De momento, no, Nacho".
Auxi también ha relatado algo que asegura haber presenciado durante el operativo: la retirada de un bate de béisbol del cuarto donde estaba su hijo. Según su testimonio, tenía "unas manchitas rojas" y uno de los agentes estaba tomando muestras con un bastoncillo.
Durante la conexión, la familia ha recibido una llamada policial. Sin embargo, la madre ha explicado que no le habían comunicado ninguna novedad que pudiera compartir: "No me han dado nada".
Visiblemente afectada, Auxi ha insistido en que siempre sospechó que a Alejandro le había sucedido algo: "Yo sabía que le habían hecho algo desde el principio".
La madre ha planteado la posibilidad de que hubiera recibido un golpe durante una discusión. También ha denunciado que su hijo sufría agresiones por parte de las personas con las que convivía, unos presuntos malos tratos que, según ha explicado, ha ido conociendo con el tiempo.
Auxi sostiene que lo mandaban a pedir y a vender productos para conseguir dinero. "Si no traía 30 euros como mínimo, no comía", ha asegurado durante la entrevista.
Ante su emoción, Nacho Abad le ha ofrecido interrumpir la conversación cuando lo necesitara: "Si te encuentras mal, me lo dices y paramos en cualquier momento".
‘En boca de todos’ también ha recuperado una entrevista anterior con una mujer a la que ha identificado como una de las cuatro personas ahora detenidas. En aquella conversación, la mujer defendía que Alejandro seguía vivo: "Él es un buscavidas, muerto no está".
Su versión era que el joven había salido a cobrar 110 euros que le debían por un trabajo en el campo. Al preguntarle por la identidad de la persona que supuestamente le debía ese dinero, respondía que no la conocían.
Al cierre de la conexión, Clara Murillo ha explicado que el precinto de la vivienda ya había sido retirado y que, según la información de la que disponía, la búsqueda continuaría en otros lugares.