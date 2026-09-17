Exclusiva | La declaración de la gerente del PSOE que señala a Cerdán y desvincula a Sánchez: "Él lo llevaba todo"

La gerente del PSOE , María Fuentes , declaró el pasado 9 de septiembre en calidad de imputada ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el denominado ' caso Leire '. Ahora, ' El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a al audio íntegro en exclusiva.

Durante su comparecencia ante la Fiscalía, Fuentes señaló al exsecretario de Organización Santos Cerdán como la persona que tomaba determinadas decisiones económicas dentro del partido. La gerente contó que no existía ninguna trama y explicó que, en asuntos concretos, se limitaba a seguir las instrucciones recibidas.

María Fuentes expresó: "La decisión la toma el señor Cerdán y luego no la traslada". También explicó que Cerdán autorizó el pago de facturas a dos abogados investigados, justificándolo por la necesidad de recibir asesoramiento jurídico ante asuntos complejos. Según su declaración, el secretario de Organización tenía facultades para contratar servicios sin necesidad de que todas las decisiones pasaran por el procedimiento interno habitual.

María Fuentes, gerente del PSOE: "Santos Cerdán tomaba determinadas decisiones económicas del partido y yo me dedicaba a seguir las instrucciones recibidas"

Durante el interrogatorio, la fiscal preguntó también por Leire Díaz, vinculada al entorno de Cerdán y objeto de la investigación. Fuentes aseguró que no la conocía personalmente, que nunca la había visto en la sede de Ferraz y que supo de su existencia principalmente a través de los medios de comunicación.

La gerente afirmó que desconocía que el partido hubiera pagado desplazamientos de Díaz o que tuviera acceso al aparcamiento de la sede socialista: "No la conozco. No la ha visto jamás". Además, negó que hubiera existido una estrategia común dentro del PSOE para afrontar las investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.

La declaración abordó además los mecanismos internos de control del partido. Fuentes reconoció que existen dificultades para comprobar posteriormente si determinados servicios contratados se han prestado realmente, en especial cuando un responsable confirma que el trabajo se ha realizado.

Según su testimonio, el secretario general, Pedro Sánchez, recibe información principalmente sobre asuntos económicos de gran relevancia y participa en cuestiones como los congresos federales, mientras que las decisiones del día a día corresponden a otros responsables de la organización.

La declaración se produce mientras continúa la investigación judicial y a la espera de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que podrían aportar más información sobre los pagos y el funcionamiento interno del PSOE.