Despliegue policial en las calles de Ceuta en busca de inmigrantes irregulares escondidos

Más de 50 agentes de la Policía Nacional se han desplegado por varios barrios problemáticos de Ceuta en busca de inmigrantes irregulares escondidos o que siguen viviendo en las calles de la ciudad. Una batida de la que el equipo de ‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo.
Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’ ha acompañado a la Policía Nacional por su batida por los barrios de Ceuta en busca de inmigrantes irregulares todavía sin ser filiados. Un dispositivo policial para reagrupar a todos los inmigrantes irregulares que todavía siguen repartidos por la ciudad con la intención de que sean identificados antes de ser expulsados o llevados al CETI dónde pueden ser filiados.
Los agentes identifican a menores en un campo de fútbol en su batida por Ceuta
Durante el despliegue, los agentes se han detenido en un campo de fútbol en el que había numerosos menores practicando deporte y en directo hemos visto como retenían a un grupo de chavales que estaban jugando en una pista de fútbol para poder identificarlos.
El equipo de ‘En boca de todos’ ha vivido la situación en directo y ha podido ser testigo del intento de encontrar a todos los inmigrantes irregulares que todavía siguen escondidos o viviendo en los barrios periféricos de la ciudad. Según ha informado la reportera, los agentes estaban actuando de forma simultanea en diferentes zonas y no descartan encontrarse con nuevos pisos patera.