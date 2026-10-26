Despliegue policial en las calles de Ceuta en busca de inmigrantes irregulares escondidos

Más de 50 agentes de la Policía Nacional se han desplegado por varios barrios problemáticos de Ceuta en busca de inmigrantes irregulares escondidos o que siguen viviendo en las calles de la ciudad. Una batida de la que el equipo de ‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo.

Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’ ha acompañado a la Policía Nacional por su batida por los barrios de Ceuta en busca de inmigrantes irregulares todavía sin ser filiados. Un dispositivo policial para reagrupar a todos los inmigrantes irregulares que todavía siguen repartidos por la ciudad con la intención de que sean identificados antes de ser expulsados o llevados al CETI dónde pueden ser filiados.