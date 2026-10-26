Las advertencias de Chema Gil tras su estudio sobre la violencia en Barcelona: "Actores muy potentes se están aprovechando del descontento de los jóvenes"

Chema Gil, experto en Inteligencia y Seguridad , ha analizado en 'El Programa de Ana Rosa' los recientes disturbios registrados en Barcelona , marcados por enfrentamientos con la policía , saqueos a tiendas y destrozos del mobiliario urbano.

Durante la entrevista, ha advertido de que estos acontecimientos podrían formar parte de una estrategia de desestabilización que trasciende el ámbito nacional. El experto ha señalado que algunos actores internacionales habrían aprovechado el descontento social para extender el movimiento 'Blocus', una plataforma digital de movilización, desde Francia e Italia hasta España y Alemania.

Gil ha cuestionado la interpretación política de los sucesos y h explicado que el análisis se está centrando en los beneficios electorales: "Se está mirando con unas gafas de muy corta distancia". Además, ha alertado de posibles nuevas convocatorias violentas en Algeciras, Madrid y otros puntos del país.

El experto ha defendido que las protestas no deben entenderse únicamente como una disputa entre partidos, sino como un fenómeno relacionado con la influencia digital y la posible intervención de actores extranjeros. Según ha explicado, estas redes difunden mensajes dirigidos a públicos concretos, especialmente a los jóvenes, para inducir determinados comportamientos.

Gil ha apuntado a una posible implicación de sectores vinculados al poder ruso, aunque ha presentado esta interpretación como una conclusión compartida por parte de analistas de seguridad: "Hoy el mundo no se separa por la distancia en un mapa. tenemos un ecosistema digital que se mueve muy rápidamente y que sabe perfectamente enganchar y lanzar mil mensajes". También ha subrayado que España y Francia se enfrentan a riesgos similares debido a la rapidez con la que se propagan estos movimientos en internet.

Chema Gil avisa sobre la rapidez de la expansión de plataformas como 'Blocus'

Por otra parte, Gil ha defendido la labor de las fuerzas policiales en el mantenimiento del orden público y ha reconocido que pueden producirse excesos puntuales durante algunas intervenciones. No obstante, ha recordado que los procedimientos de revisión policial sirven para corregir errores y mejorar las actuaciones.

El experto ha cuestionado, además, que el alcalde de Barcelona haya calificado los disturbios de imprevistos, puesto que, según ha afirmado, ya se había advertido de la expansión del movimiento Blocus. Finalmente, ha destacado la dimensión de la amenaza cibernética y ha recordado que España se encuentra entre los países que más ciberataques reciben.

Chema Gil ha insistido en la necesidad de prestar atención a este escenario: "Nos encontramos con una batalla que es mucho más profunda de lo que nos están diciendo los políticos, España es el segundo país que más ciberataques recibe".

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