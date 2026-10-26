Hablamos con los organizadores de los disturbios de Barcelona: "Nos confirman que van a volver a actuar"

Barcelona ha vivido este fin de semana una jornada de graves disturbios que ha dejado 128 detenidos, 72 de ellos menores, 15 policías heridos y 23 comercios asaltados . Detrás de estos actos se encuentra 'Blocus' , una plataforma que organiza a jóvenes a través de redes sociales como Telegram y TikTok . 'El Tiempo Justo' ha hablado con uno de los organizadores de este grupo, que nos ha confirmado que volverán a actuar.

El integrante de la plataforma ha reconocido que los establecimientos todavía no han podido recuperarse de los daños: "Creo que tampoco se podría unir. Al día siguiente o no sé cuándo lo harán. No les habrá dado tiempo a las tiendas a renovar stock”". Además, en las comunicaciones internas del grupo se han difundido mensajes que apuntan a nuevas convocatorias y que animan a los participantes a mantenerse unidos.

Los mensajes compartidos entre los integrantes de 'Blocus' muestran cómo se deben coordinar durante los asaltos y cómo han difundido los artículos sustraídos para venderlos posteriormente. "Esto es solo el comienzo. Estad unidos, somos una gran familia", han escrito en uno de sus canales.

En otras conversaciones, los participantes han llegado a proponer saqueos organizados para evitar la presencia policial: "Si vamos bien organizados y vamos a las tiendas sin polis, podemos saquear bien". También han publicado anuncios de productos presuntamente robados, entre ellos teléfonos móviles, con mensajes como: "150 euros, recién robado ayer". Mientras tanto, las redes sociales han servido para captar nuevos participantes y difundir posibles movilizaciones en otras ciudades, especialmente Madrid.

Los mensajes entre los integrantes de 'Blocus': anuncios de artículos robados, consejos de vestimenta en las movilizaciones y la organización entre ellos para ir unidos

Por su parte, Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPOL, ha calificado estas revueltas como un "otoño caliente" y ha alertado de la gravedad de las consecuencias. Desde el cuerpo policial se ha reclamado mayor respaldo institucional ante unos episodios violentos que han dejado numerosos agentes heridos.

Domínguez también ha pedido endurecer la legislación para reforzar la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "España se ha convertido en el paraíso de la criminalidad", ha advertido el portavoz, que considera que algunos menores actúan con sensación de impunidad al creer que sus acciones no tendrán consecuencias.