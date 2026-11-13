La presentación de ‘Desmontando las cloacas’ de Leire Díaz, en titulares: “Marlaska no ha hecho lo que tenía que hacer, limpiar las estructuras”

Pidiéndole al presentador que no la llamara “Fontanera” y sí, periodista, que es lo que es, Leire Díaz ha respondido a las preguntas de Nacho Abad sobre su reciente publicación, que tiene como único objetivo destapar la corrupción existente en las instituciones desde épocas pasadas: “No va de blanquear al PSOE ni de atacar al PP, va de destapar la corrupción” . Asegura que no es un libro de narrativa y sí un libro de datos: “Este libro va asociado a ver los documentos, a escuchar los autos, no es una narrativa es un libro de datos”.

Leire Díaz se ha sentado en el plató de ‘En boca de todos’ para presentar su libro ‘Desmontando las cloacas’ y aunque ha dejado claro que no iba a tratar ningún asunto de su proceso judicial , ha asegurado que llegó a recibir una oferta de 2 millones de euros del PP para derrocar al gobierno de Pedro Sánchez , que una ministra actual llegó a destrozar a martillazos un disco duro o que estamos padeciendo las mismas cloacas que en la época de Villarejo.

Estos son algunos de los titulares de Leire Díaz:

“En esta sociedad tiene que haber fontaneros para evitar que la porquería suba al grifo del agua fría”

“En el PSOE no hay cloacas”

“No, como si tengo que escribir 26 hasta defenderse” (No cree que vaya a entrar en prisión)

“La diferencia entre Aldama y yo es que yo no he defraudado 150 millones”

“El PP me ha ofrecido 2 millones de euros por derrocar a este gobierno” (Apunta a un hombre)

“Esto no es un golpe de Estado es denunciar que hay una instrumentalización de los órganos del estado para derrotar al enemigo”

“No va de blanquear al PSOE ni de atacar al PP, va de destapar la corrupción”

“En la documentación aparece que una ministra reventó un disco duro, pero va en el segundo libro”

Diaz, crítica con la gestión del ministro del Interior

“Si algo demuestra este libro es que la misma cloaca que existía, sigue existiendo, es la misma” (Insistiendo en que el PSOE no tiene cloacas)

“Marlaska es una de las peores cosas que le ha pasado a este gobierno”

“Jamás he estado dentro de la dirección general de la Guardia Civil” (No niega que se tomara 2 o 3 cafés con Mercedes González, pero no confirma que la avisara de la investigación)

Señala corrupción contra Pedro Sánchez desde antes de 2018

“Corrupción también es utilizar los medios del estado para perseguir a Pedro Sánchez antes de que sea presidente del gobierno”

“Soy responsable de lo que yo hago y digo, no de lo que otros opinan de mí”

“Que haya cloacas perjudica a todo el mundo. La información no tiene porque perjudicar a nadie” (Sobre la coincidencia de la publicación del libro con el comienzo de la campaña electoral)

“En este país no hay presunción de inocencia, hemos pasado a la pena del telediario”

“Marlaska no ha hecho lo que tenía que hacer que es limpiar estructuras porque parte de las cloacas que existían siguen existiendo”

Niega haber tenido reuniones con el presidente del gobierno

“Tengo fotos con Pedro Sánchez, pero de ahí a que yo me haya reunido con Pedro Sánchez… No, no me he reunido con Pedro Sánchez” (Niega conocer al presidente)