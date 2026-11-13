Brutales agresiones a policías en Castellón: "Le han dado nueve puntos por meterle el palo de una bandera por la oreja"

Cuatro agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional han denunciado haber sufrido graves agresiones durante la jornada de huelga general celebrada el pasado miércoles en Castellón. Según ha podido saber 'El Tiempo Justo' tras hablar con uno de los agentes, uno de ellos habría sufrido nueve puntos de sutura en la oreja después de que le metieran el palo de una bandera por la oreja .

Otro agente habría resultado herido en el labio por un golpe con un objeto similar, mientras que un tercero habría sido rodeado por varias personas, que le habrían propinado numerosas patadas. El cuarto policía habría sufrido una perforación del tímpano después de recibir un golpe también con un palo.

Estas agresiones se han producido en un contexto tenso tras la polémica por la actuación de las fuerzas de seguridad durante la huelga, que se ha saldado con más de cien detenidos y más de 25 agentes antidisturbios heridos. Además, el ministerio del Interior ha anunciado investigaciones sobre la intervención policial y ha ordenado retirar los sprays lacrimógenos de las dotaciones.

Macarena Olona: "De Marlaska no quiero la dimisión. Quiero grilletes, que es lo que merece por la indignidad con la que está ejerciendo el mando"

Macarena Olona, abogada y colaboradora de 'El Tiempo Justo', ha sido muy crítica con esta decisión y ha reclamado responsabilidades al ministro: "De Marlaska no quiero la dimisión. Quiero grilletes, que es lo que merece por la indignidad con la que está ejerciendo el mando".

Por otro lado, Helio Roque, activista y periodista, ha cuestionado el uso de la fuerza policial durante las protestas y denuncian situaciones de tensión en las calles. Sin embargo, las agresiones sufridas por los cuatro agentes de Castellón cuestionan la existencia de seguridad para los cuerpos policiales y el respeto a su autoridad.

El periodista y también colaborador del programa, Alfonso Egea, ha defendido la importancia de reconocer sus funciones: "El principio de autoridad se está viendo vulnerado cuando las personas creen que están al mismo nivel en el uso de la fuerza que la Policía Nacional y la Guardia Civil".