Ana Rosa Quintana: "Empieza la campaña electoral; el presidente bailando y la UCO registrando"

Como es habitual, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado el programa con su editorial diario, en el que ha destacado el inicio de la campaña electoral . Además, la presentadora ha hecho referencia a las medidas que ha tomado Marlaska ante la policía y las manifestaciones

"Empieza la campaña electoral, el presidente bailando, bailando, y la UCO registrando, registrando, que es gerundio. Y si seguimos con el gerundio. Begoña Gómez hablando, hablando. Todo lo que calla ante el juez lo dijo ayer en campaña. Rajando, rajando. Dice la mujer del presidente que "el tiempo de las señoras de, ya ha pasado". Entonces, ¿Qué hacía en un mitin de su marido apoyando, que también es gerundio, a su marido? Un marido con el que voló a Sevilla, porque los trenes no funcionan. Marlaska ha prohibido los gases lacrimógenos, pero ayer acabaron todos llorando por Begoña, como si fuera una canción de Chavela Vargas. Todo el que sale en los mítines de Sánchez acaba en otro gerundio, declarando ante el juez. Otro que estuvo en un mitin con Sánchez fue su exchófer, Cristian Corvillo", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana, sobre el entorno de Sánchez: "Todo el que sale en sus mítines acaba declarando"

La presentadora ha continuado: " Ese íntimo desconocido que forma parte de la lista de esas personas de las que usted me habla se reunió con el presidente en 2023 durante 35 minutos para hablar de Ábalos. También hablaron de las tartas que hacía la mujer de Corvillo. El Mundo ha descubierto el pastel. La fiscalía europea, en otro ejercicio de lawfare, invetiga si hubo fraude con las pulseras antimaltrato de Aliexprés. El lema de campaña "La fuerza de las mujeres" ha arrancado con la UCO entrando en el Ministerio de Igualdad. También han estado registrando el Tribunal de Cuentas, porque parece que las cuentas del PSOE son un cuento. Ha sido un arranque de campaña muy accidentado para Sánchez, porque todos le salen rana. Ayer estuvieron coreando, que es gerundio, "no estás sola" a Begoña Gómez.

"Cierto, no estás sola. También están imputadas otras mujeres del círculo del presidente. No estás sola, tienes contigo a la tesorera del partido imputada, a la directora de la Guardia Civil imputada, a la exmilitante Leire imputada, a la novia de Ábalos imputada, a tu secretaria imputada y a las hijas de Zapatero imputadas. Begoña, no estás sola. No pasa nada, al presidente siempre le queda Tezanos cocinando, que es gerundio", ha sentenciado en directo.

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