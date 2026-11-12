Tan solo unos minutos después de que la OCU entrara en las instalaciones del ministerio de Igualdad, su response, la ministra Ana Redondo ha atendido a los medios de comunicación para mostrar total transparencia en su gestión e incluso, ha agradecido tal fiscalización para demostrar que se ha realizado un trabajo correcto frente a la información de dudosa veracidad que se ha vertido sobre el asunto.

Tras la entrada de la OCU en el ministerio de Igualdad para requerir información sobre un posible fraude en la financiación de las pulseras antimaltrato denunciado por la Fiscalía Europea, la ministra Ana Redondo ha mostrado su total transparencia y colaboración, al mismo tiempo que Pablo Fernández ha intentado desmentir lo que él considera “bulos” sobre dicha medida de seguridad en 'En boca de todos' .

Tras escuchar a la ministra y en un intento de defender la gestión que su partido hizo sobre el tema de la seguridad de la víctimas de violencia de género cuando estaba al mando del ministerio de Igualdad, Pablo Fernández, número 3 de Podemos ha explicado cuál era el fallo de las pulseras en las que fallaba la trazabilidad tras el cambio de compañías de comunicación y seguridad, por lo que cuando el maltratador estaba delante del juez, este no podía entrar en los datos del acusado ni comprobar su trazabilidad.

Además, ha querido dejar claro que: “Llamar pulseras fake y pulseras de Ali Express a las pulseras es una frivolidad por no decir otra cosa” y muy molesto ha dejado claro que: “No ha muerto ni una sola mujer con esas pulseras y quién diga lo contrario, miente y miente de forma miserable… Hubo fallos puntuales en el histórico de la trazabilidad de las órdenes de alejamiento, lo que llevó al aplazamiento de determinados juicios, a partir de ahí, si queréis emitiendo bulos, es vuestra responsabilidad…”.

Nacho Abad ha querido saber de quién era la responsabilidad de ese fallo y el candidato a la alcaldía de Madrid de Podemos ha explicado que es un fallo que vino derivado con el cambio de compañía y que se trata de un fallo de la compañía, pero muy en contra de su opinión Sonia Ferrer le ha enumerado algunos otros fallos que ella tenía documentados, entre los que ha mencionado que no soportaban la resistencia al agua exigida, eran fácilmente manipulables por los agresores y se sabía que tenían problemas de conectividad y con las baterías.

MÁS NOTICIAS