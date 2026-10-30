Álvaro, amigo del maquinista fallecido en el accidente ferroviario en Urda: "Su mujer está embarazada"

Álvaro es maquinista y amigo de Antonio, el maquinista del AVE que falleció en el accidente ferroviario ocurrido a la altura de Urda el pasado miércoles. Desayunaron juntos ese día y les acompañó el maquinista en prácticas, al que Álvaro conocía también y al que ha definido como una buena persona. Se ha derrumbado al hablar con Nacho Abad en 'En boda de todos', al explicarle que su compañero le había dicho que ese iba a ser uno de sus últimos viajes a Sevilla porque dejaba de cubrir ese trayecto próximamente.

También ha contado que la mujer de Antonio estaba embarazada y trabaja en Renfe. No ha hablado con ella estos días, pero ha explicado que ese mismo miércoles, al enterarse él de lo ocurrido, le pidió a sus compañeros que localizasen a la mujer y la sacasen de Atocha para que no viera las imágenes de los trenes siniestrados que estaban llegando.

Álvaro ha lamentado que se hayan filtrado los audios en los que Antonio habla con el centro de control de Atocha porque considera que si la mujer del maquinista fallecido los ha escuchado puede haberle causado más dolor, aunque ha añadido que cree que también habrá pensado que su marido fue un gran profesional en esa situación, en la que intentó frenar el tren al ver al Iryo.

"Hizo bien su trabajo hasta el último minuto porque tengo que reconocer que tanto el titular como el de prácticas, además de ser ambos bellísimas personas, el titular era un profesional de arriba a abajo", ha comentado Álvaro, que le ha confesado a Nacho Abad que no ha podido seguir desarrollando su trabajo estos días por el miedo a sufrir un accidente.

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