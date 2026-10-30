La imagen de los trenes siniestrados: "Ilustra la violencia del accidente"

Continúan los trabajos para retirar los vagones de los trenes siniestrados en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, ocurrido el pasado miércoles. En 'El tiempo justo', Alfonso Egea ha compartido la imagen de esos vagones destrozados : "Creemos que es una imagen que ilustra muy bien la violencia del accidente".

"Se las mostramos para que vean la tremenda delicadeza de los equipos de rescate, que apenas unas horas después todavía buscaban supervivientes debajo de esos amasijos de hierro", ha añadido el periodista, que ha subrayado la labor de los trabajadores que se desplazaron al lugar del accidente para rescatar a los supervivientes.

"Es dantesco, hay que tener estómago para poder verlo", ha comentado Gabriel García, maquinista del AVE que cubría la ruta Madrid-Sevilla, que ha asegurado que este tipo de imágenes son inolvidables para el personal ferroviario: "Eso marca de por vida, no se te olvida".

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