Una alcaldesa popular de Extremadura regala unas vacaciones pagadas a sus okupas en Mataró (Barcelona)

Una familia llegó de vacaciones a una casa de alquiler vacacional del pueblo Baños de Montemayor en Cáceres , pero tan solo una semana después dejó claro que no se iba a marchar del lugar. Muy afectados y debido a los problemas que estaban causando en el municipio, el pueblo enteró se levantó contra ellos y salieron a la calle con caceroladas diarias .

Una alcaldesa del Partido Popular de Extremadura ha pagado unas vacaciones a unos okupas que estaban amargando su pueblo. Los subió a un taxi y les regaló cinco noches de hotel en Mataró junto a sus 9 gatos . Una solución que ha librado a su pueblo de los polémicos okupas, pero que ha trasladado el problema a los propietarios del alojamiento de Barcelona, según nos ha explicado el encargado en 'En boca de todos'.

Ante la tensión y situación de crispación que estaba viviendo el pueblo, la alcaldesa del municipio decidió regalar a los okupas unas vacaciones pagadas a los okupas en la localidad de Mataró, les pagó el taxi desde Cáceres a Barcelona y cinco noches de hotel en el único hotel de la localidad que aceptaba a sus mascotas. Se trataba de una familia que venía de okupar una vivienda en una localidad cercana.

Los okupas viajaban con sus nueve gatos

Carlos y Mariluz, los propietarios de la casa okupada han explicado en directo en ‘En boca de todos’ los detalles de la decisión que tomó la alcaldesa del pueblo. Han explicado que los okupas aseguraban tener familia en Barcelona y que solo encontraron en Mataró un hotel que admitiera a los nueve gatos que tienen los okupas.

Carlos asegura que el Ayuntamiento ha actuado con buena voluntad porque había mucha crispación entre los okupas y los vecinos amenazados: “Amenazaron al peluquero porque decían que había llamado a la Guardia Civil por una pelea entre ellos… Tenían un hijo autista de 23 años y se estaba amparando en eso para justificar su supuesta vulnerabilidad”.

Ante las posibles criticas de haber utilizado dinero público, han explicado que no era así exactamente porque el pago es fruto de una negociación con la empresa negociadora. Mariluz asegura que pedían una indemnización y, sobre todo, que fuera un lugar que acogiera a sus nueve gatos: “Se pagó con los fondos de contingencia que tiene el ayuntamiento… Llevan 25 okupaciones en 8 años, son una familia problemática y me gustaría que sacaran su imagen para que todo el mundo supiera quiénes son…”.

Los okupas okupan el hotel de Mataró en el que estaban de vacaciones

Clara Murillo, en directo desde Barcelona, nos ha dado la opinión de Leonardo, el encargado de la casa en la que los okupas estaban de vacaciones y que también habían okupado. Con todo detalle, ha explicado cómo se negaron a abandonar el resort y que tenían encerrados a los animales.

Al ver que no podía hacer nada para echar a los okupas de sus instalaciones, el encargado del establecimiento optó por engañarles y ofrecerles cambiarlos a una casa mejor con más servicios y más comodidades. Una estrategia que les salió bien y que acabó con los okupas y sus pertenencias: “Eran todo bolsas de basura” cerca del hospital de Mataró.

Sin embargo, ha explicado que cuándo intentó recuperar su furgoneta, se encontró que la habían destrozado y que estaban viviendo dentro de ella. Además, ha narrado como el padre de la familia comenzó a pegarse con su bastón y que posteriormente le han denunciado por agresión. Ha pedido públicamente que las autoridades les quiten la custodia del hijo. También ha explicado el mal estado en el que estaban los animales y cómo se sintió en la responsabilidad de liberarlos de las jaulas en las que estaban encerrados.

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