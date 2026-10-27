Pilar Gutiérrez elogia a Franco: "Es una figura cada vez más revalorizada"

Pilar Gutiérrez , conocida por defender el franquismo , ha protagonizado una entrevista en 'El Tiempo Justo' con motivo de la subasta de unos 700 objetos pertenecientes a la familia Franco. La venta, que ha incluido retratos, muebles, vajillas y artículos personales procedentes del Pazo de Meirás , ha generado polémica por la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de investigar el origen de las piezas.

Gutiérrez ha mostrado su interés por algunos de los objetos y ha asegurado que Franco sigue teniendo importancia en la historia de España: "Es una cosa impresionante porque Franco es una figura cada vez más revalorizada". Además, ha reconocido que podría haberse acercado a la subasta si hubiera conocido la noticia con suficiente antelación.

Durante la entrevista, Gutiérrez ha defendido el legado del dictador y ha relacionado su figura con cuestiones actuales, como el acceso a la vivienda y las infraestructuras. Según ha explicado, determinadas actuaciones realizadas durante aquella época han contribuido a recuperar el reconocimiento de Franco: "Hay cosas maravillosas, desde luego que sí", ha afirmado.

Pilar Gutiérrez, nostálgica del régimen franquista, ha calificado de "maravillosas" las cosas de Franco que se subastarán

Pilar Gutiérrez ha mencionado el nuevo cauce del río Turia, aunque José Muñoz Llaró, diputado del PSOE en Valencia, ha cuestionado que su construcción se atribuya exclusivamente al dictador y ha recordado que los valencianos contribuyeron a financiarlo. La entrevistada, por su parte, ha insistido en su interpretación de la historia y le ha recomendado consultar un libro sobre el Valle de los Caídos.

Joaquín Prat ha cuestionado la visión a favor de Gutiérrez sobre la dictadura y Muñoz Llaró ha recordado la represión sufrida por los republicanos. Este cruce de opiniones ha generado una tensa conversación durante la entrevista.

Para contrarrestar el argumento de Pilar sobre la vivienda, el diputado valenciano ha señalado que las oportunidades y los derechos no eran iguales para todos durante el franquismo: "Afortunadamente, en este país ahora tenemos una democracia", ha afirmado. Gutiérrez ha continuado defendiendo la figura y el legado de Francisco Franco, además de mostrar un alto interés por los objetos subastados.

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