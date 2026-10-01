La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol ha encendido el debate en ‘En boca de todos’. Inés y Hugo, dos de sus participantes, han intervenido en directo para defender la protesta y responder a las críticas del plató. Una conversación con interrupciones, reproches y una petición repetida: que los incidentes de algunos asistentes no se utilicen para describir a todos los manifestantes.
Nacho Abad ha cuestionado las restricciones al trabajo de los periodistas, mientras los jóvenes han insistido en que rechazan la violencia y que también apartan a quienes provocan altercados. El intercambio ha acabado abordando otra cuestión que ha dividido a la mesa: la ocupación del espacio público para reclamar una vivienda digna.
Inés ha querido empezar aclarando su versión sobre los cuchillos que, según ha señalado, se han mencionado como posibles armas al hablar de la acampada. La joven ha asegurado que disponen de utensilios para preparar comida: “Aquí tenemos cuchillos para cortar pan y alimentar a más de 500 personas”.
Desde el plató se han cuestionado sus explicaciones y se han recordado incidentes nocturnos. Ella ha respondido que una imagen aislada no permite valorar toda la convivencia y ha invitado a los colaboradores a pasar la noche allí.
“Porque haya cuatro energúmenos que la líen y creen más ruido de lo que estamos haciendo aquí, no significa que todos seamos iguales”, ha insistido. Según su relato, cuando alguien provoca un altercado, los propios participantes lo expulsan.
El presentador ha reconocido el tono pacífico de sus invitados, pero ha subrayado que eso no impide informar de los incidentes. También ha cuestionado que los participantes decidan qué periodistas pueden acceder a determinados espacios de la acampada.
Hugo ha reprochado a Abad que dé más protagonismo a quienes buscan provocar enfrentamientos que al conjunto de la protesta. El periodista le ha respondido recordando una agresión sufrida por un cámara de ‘Código 10’: “No voy a dejar de contar cómo un tío con un pañuelo palestino le metió un puñetazo y patadas a mi cámara y me destrozó la cámara”.
Los invitados han rechazado ese episodio. “Obviamente lo hemos visto y no lo compartimos”, han contestado, reiterando que esas actuaciones no representan a todos los acampados.
Abad ha trasladado después el debate a Ceuta y ha preguntado si tenían algún mensaje para sus vecinos. Hugo ha defendido la posibilidad de organizarse y el presentador ha interpretado inicialmente que proponía expulsar a los migrantes.
El joven ha corregido esa lectura: “No, yo no he dicho echarlos, he dicho organizarse con ellos”. Ante las preguntas sobre cómo hacerlo, los participantes han invitado a Nacho Abad a visitar Sol y conocer el funcionamiento de la acampada. El presentador ha aceptado la invitación.
La discusión ha vuelto a subir de tono cuando Antonio Naranjo ha cuestionado la ocupación de la plaza, incluso si responde a una causa justa. El colaborador ha sostenido que existen vías para manifestarse y ha calificado la acampada de ilegal.
Desde la conexión han respondido con contundencia: “Para defender tener una vivienda digna, vamos a coger el sitio que haga falta”.
Hugo ha explicado que, a su juicio, el deterioro de las condiciones de vida acaba empujando a la gente a organizarse: “No vamos a pedir permiso”. Naranjo, por su parte, ha defendido que esa manera de afrontar el problema resulta contraproducente para quienes necesitan vivienda. Dos posiciones enfrentadas que han mantenido el debate abierto hasta el final de la conexión.