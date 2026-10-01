Maryam, testigo de una agresión sexual por parte de dos migrantes en Ceuta: "No puedes salir a la calle tranquila"

'El tiempo justo' ha hablado en directo con Maryan , testigo de cómo varios inmigrantes acosaron a una mujer en Ceuta . Esta joven ha denunciado la situación que están viviendo y el miedo que pasan al salir solas a la calle.

Una joven ha denunciado haber sufrido una agresión sexual en pleno centro de Ceuta mientras paseaba a su perro junto a su madre. Según el testimonio de Maryam, testigo de lo ocurrido y entrevistada por 'El Tiempo Justo', dos hombres que caminaban detrás de la joven habrían utilizado un teléfono móvil durante una videollamada para grabarla bajo la falda.

Maryam ha relatado que se encontró a la joven llorando y con dificultades para respirar: "Estaba sin poder respirar, estaba llorando a moco tendido". La testigo ha explicado que se acercó a ella, le ofreció agua y le preguntó qué le había ocurrido. La joven le contó entonces lo que, según su versión, habían hecho los dos hombres.

Según la testigo, los dos hombres utilizaron su teléfono móvil durante una videollamada para grabarla bajo la falda

La situación provocó la intervención de la policía. Maryam ha asegurado que varios agentes acudieron al lugar y que, posteriormente, revisaron el teléfono de uno de los sospechosos. Según su relato, las imágenes encontradas en el dispositivo permitieron detener al menos a uno de los dos hombres. "La policía revisó el móvil y vio imágenes", ha afirmado la testigo durante la entrevista.

Maryam también ha señalado que los sospechosos habrían culpabilizado a la joven por la ropa que llevaba: "Le echaron la culpa a ella por llevar la falda corta".

El caso reabre el debate sobre la seguridad de las mujeres en las calles de Ceuta. Maryam ha contado que, desde hace tiempo, ha adoptado medidas de precaución cuando se desplaza por determinadas zonas de la ciudad y ha explicado que lleva un espray de pimienta.

La testigo ha advertido de que el suceso le ha generado preocupación porque ha ocurrido en una zona céntrica: "Esto surgió en el centro, aun siendo una de las zonas más protegidas de Ceuta". Maryam ha insistido en que las mujeres deberían poder caminar tranquilas por la ciudad y ha reclamado una respuesta ante situaciones de acoso o agresión.