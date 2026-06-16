Ella, maldita alma 16 junio 2026

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova protagonizan este intenso drama romántico ambientado en la costa gaditana

Telecinco ya tiene preparada una de sus grandes apuestas de ficción para este verano. La cadena estrenará muy pronto 'Ella, maldita alma', una nueva serie protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova que combina romance, drama e intriga, pero también un trasfondo social real, en un entorno tan espectacular como la costa gaditana. La ficción, basada en un relato homónimo del escritor gallego Manuel Rivas, llega con una historia marcada por las emociones, los conflictos personales y las decisiones imposibles. Con un reparto de primer nivel y una cuidada producción visual, la serie promete convertirse en uno de los estrenos más destacados de la temporada para los seguidores de la ficción nacional. Cuándo se estrena 'Ella, maldita alma' en Telecinco Los espectadores ya tienen fecha marcada en el calendario. Telecinco estrenará 'Ella, maldita alma' el próximo jueves 18 de junio a las 23:00 horas, incorporando la serie a su oferta de prime time.

Con este lanzamiento, la cadena apuesta por una producción de corte dramático que explora los límites entre el deber, la lealtad y el amor. La serie llega además respaldada por Plano a Plano, una de las productoras más reconocidas de la televisión española, responsable de éxitos recientes dentro del género de ficción. Además de su emisión en abierto cada semana en Telecinco, los espectadores podrán seguir 'Ella, maldita alma' a través de Mediaset Infinity. Una historia de amor tan intensa como imposible La trama gira en torno a Fermín, un joven sacerdote muy querido por los habitantes de La Isleta, el pueblo costero ficticio donde transcurre la acción. Su vida cambia radicalmente cuando llegan al municipio su primo Isaac y Ana, la mujer de este. Lo que comienza como una conexión inesperada entre Fermín y Ana termina transformándose en una pasión que ambos intentan reprimir. Él ha dedicado su vida a la fe y al sacerdocio; ella mantiene un profundo compromiso con su matrimonio. Sin embargo, los sentimientos que surgen entre ambos acabarán poniendo a prueba todas sus convicciones.

Maxi Iglesias es Fermín en 'Ella, maldita alma'

La situación se vuelve todavía más compleja porque Isaac no es un primo cualquiera para Fermín. Desde la infancia ha sido prácticamente un hermano para él, ya que su familia le acogió cuando más lo necesitaba. La posibilidad de traicionar esa relación convierte el conflicto emocional en el gran motor de una historia donde cada decisión tiene consecuencias. Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova Al frente del reparto encontramos a Maxi Iglesias en el papel de Fermín, acompañado por Martiño Rivas como Isaac y Karina Kolokolchykova dando vida a Ana. Junto a ellos participan también Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros intérpretes que completan el universo de personajes de la ficción.

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova en 'Ella, maldita alma'

La serie ha sido creada por Aurora Guerra y cuenta con la dirección de Iñaki Mercero y Javier Quintas, dos nombres con amplia experiencia dentro de la televisión española. La Isleta, un escenario que se convierte en protagonista Uno de los aspectos más llamativos de 'Ella, maldita alma' es su cuidada ambientación. Aunque La Isleta es una localidad ficticia, la producción se ha rodado en algunos de los rincones más espectaculares de la provincia de Cádiz. Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes, Barbate y Jerez de la Frontera han servido como escenario para una historia donde la belleza del paisaje contrasta con los conflictos internos de sus protagonistas. Las playas, los acantilados y la luz característica del Atlántico aportan una personalidad visual propia a la serie.

Los escenarios gaditanos de 'Ella, maldita alma'