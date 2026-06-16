Amor...¡O lo que surja! 16 junio 2026

Presentamos a los verdaderos protagonistas y candidatos a encontrar pareja en 'Amor...¡O lo que surja!’, el nuevo dating show de Telecinco, presentado por Carlos Lozano

¡El amor ha llegado para quedarse en Telecinco! A partir del próximo 22 de junio las tardes se van a llenar de citas, de emoción y, sobre todo, de mucho 'Amor... ¡O lo que surja!'. De lunes a viernes, desde las 15.45 horas, los espectadores van a enloquecer, vivir todo tipo de historias en un verano que promete ser el más caluroso de todos. Puede pasar de todo a la hora de que los concursantes encuentren a su media naranja.

Carlos Lozano, como maestro de ceremonias, no afrontará este reto en solitario. Acompañando al presentador, este contará con la ayuda de dos 'Consejeras del Amor: Anabel Pantoja y Ana Santiago. Ellas que conocen bien las artes de amar y los secretos de la seducción, seguro que son de gran ayuda para los protagonistas de 'Amor...¡O lo que surja!'. Y ahora que se han descubierto muchos de los nombres, hay que descubrir lo más importante: a los protagonistas. ¿Cómo son los candidatos? ¿Qué buscan en una relación? ¡Los conocemos! Carlos, 46 años: "No puedo con el olor corporal" Carlos se describe como "cariñoso, divertido y muy abierto" para buscar a su pareja en 'Amor... ¡O lo que surja!'. Natural de Valencia y dedicándose al negocio de la restauración, este tiene claro que el tiempo es muy importante y en lo que más le gusta invertirlo es yendo al gimnasio. "Mi pasión es el fitness", explica, así como que él casi todos los días intenta ir al gimnasio. "Entro como si fuera Danny DeVito y salgo siendo como Brad Pitt", afirma. Soltero y sin hijos. Carlos es de los que sabe muy bien lo que busca en una chica y no le importa reconocer que el físico, sí es importante para él. "Me gusta una mujer morena, alta porque yo soy muy alto, ojitos claros y que se cuide como yo y vaya al gimnasio. Nunca he estado con una chica gordita". La infidelidad no la perdona y se atreve con una relación a distancia. Él a cambio ofrece diversión y asegura que se lo van a pasar pipa. "Soy 80% demonio y 20% ángel". Frente a eso reconoce que tiene un TOC con el orden y lo que para él es algo imprescindible es que una chica "sea limpia y no tenga olor corporal".

Carlos, uno de los candidatos a encontrar pareja en 'Amor...¡O lo que surja!'

Alejandro, 25 años: "Soy muy fogoso y me encanta probar cosas nuevas" "Soy muy gracioso y cuando me enamoro doy el cien por cien", así se presenta Alejandro. Dedicándose al mundo de la ingeniería y tras otras experiencias a sus espaldas, este sevillano busca el amor y pone sus condiciones en este nuevo dating show. Él se define como "una persona independiente, transparente, muy empático y humilde". ¿Su prototipo? No tiene un perfil muy definido, aunque le llaman la atención aquellas chicas altas, rubias y con ojos claros. "También me fijo mucho en los labios", recalca. Advierte que aquellas menores de 23 se abstengan a llamar. "Rozan ya la inmadurez y yo me veo ya muy lejos de los 21". Para las que sí cuadren dentro de la edad, él les da unas pistas concretas de cómo es y lo que se van a encontrar. "Yo en el sexo soy muy fogoso y me encanta probar cosas nuevas", cuenta y tiene claro que el amor es confianza y eso es lo que quiere siempre en una pareja.

Alejandro se embarca en '¡Amor... ¡O lo que surja!' para buscar a una chica que tenga "buen corazón"

Carmen, 52 años: "La barriga cervecera, la odio" Lo primero que dice Carmen en su presentación es que si los candidatos no tienen una vida sexual activa, ya pueden darse la vuelta. "Si es así, tienen mi no rotundo. Yo soy muy pasional y congenio más con gente más joven que con la gente de mi edad". Mamá de dos niños independizados y recientemente convertida en abuela, esta mujer que viene de Murcia y que se dedica a la medicina estética no oculta los retoques que se ha hecho y es de las que quiere que los hombres se cuiden, pero no más que ella. "La barriga cervecera, la odio", cuenta y que es una romántica. Es de esas mujeres que se conquista con flores, aunque se ríe sincera y dice que le gusta más que le "regalen joyas". Por pedir que no sea y Carmen describe que le gustan los chicos con pelo largo, aunque no dirá que no a un buen rapado y que sea inteligente. "Yo siempre digo que me follen mi mente" Y en su cabeza ya ve cómo será su cita ideal: en la playa, con una botella de vino y un atardecer. ¿Quién será su candidato ideal?

Carmen, de 52 años, viene a sorprender, a buscar el amor y... ¡Lo que surja!

Luciana, 30 años: "Busco lo contrario de lo que he tenido" Para Luciana, 'Amor... ¡O lo que surja' es su segunda oportunidad. Después de ser víctima de una "traición y decepción", la que fue una de las protagonistas de 'Casados a primera vista' insiste en que quiere encontrar el amor. ¿Qué es lo que pide? "Busco lo contrario de lo que he tenido", admite en su vídeo de presentación en unas claras palabras que van dirigidas a Borja y a la que fue su amiga, Laura. Para aquellos candidatos que aún no saben cómo es, Luciana les da unas pistas de lo que quiere: "Una persona que sea empática, que tenga responsabilidad afectiva, que no mienta, por favor", advierte sobre esta nueva aventura en la que se embarca.

Luciana, tras su paso por 'Casados a primera vista', busca su segunda oportunidad en 'Amor...¡O lo que surja!'

Francisco, 59 años: "Me gustan más jóvenes que yo" Francisco tiene muy claro lo que busca en 'Amor... ¡O lo que surja!'. Él que se dedica a la Gestión de Fondos y que necesita el gimnasio más que el café de la mañana, busca a "una mujer que sea una apasionada del deporte, que no fume y que no tenga hijos pequeños". Se define como una persona cariñosa y atenta: “Soy de los que aporta lo máximo a una relación”. Destaca que “el físico es importante” para enamorarle y que quiere conocer a una mujer más joven: “Me gustan más jóvenes que yo, de 35 a 50 está fenomenal”. Él dice ser exigente y piensa que le va a ser difícil encontrar el amor, pero si hay algo para mí, seguro que algo surge. Eso sí, ya advierte que no puede con la impuntualidad. "Me parece una falta de respeto brutal”, declara.

Francisco tiene muy claras sus red flags y lo que quiere encontrar en 'Amor...¡O lo que surja!'

Elvira, 47 años: “Todos los días me podría enamorar de 18 hombres” Elvira es de Madrid, empresaria y tiene dos hijos, de 12 y 10 años. Se define como "caprichosa e impulsiva" y desvela en su vídeo de presentación que ha estado casada en una ocasión y que se ha comprometido algunas veces más: “Alguna incluso hemos llegado a casarnos en alta mar y cuando hemos llegado a tierra no hemos firmado”. “Veo muchos hombres en la calle que me gustan, ¡yo todos los días me podría enamorar 18 hombres más o menos!”, comenta Elvira, que define a su hombre ideal como alguien detallista, que sepa escuchar, elegante, atractivo, y con ganas de “mover el cuerpo”: “No quiero descartar a ningún hombre por el físico, pero no quiero que descarte ni mi actividad ni mi vida por su físico y mi actividad es mucha… Que a lo mejor tiene más curvas, genial, pero las perderá”.