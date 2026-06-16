Me robó mi vida 16 junio 2026

Aunque lo sintamos cercano, hace muchos años que el final de 'Me robó mi vida' se grabó. ¿A qué se han dedicado algunos de sus protagonistas desde entonces?

La serie 'Me robó mi vida' fue todo un éxito durante su emisión, tanto es así que mucha gente la recuerda como si la hubieran visto ayer y es posible que así sea. Sin embargo, conviene señalar que la serie turca se grabó entre los años 2014 y 2017, es decir, finalizó hace casi diez años, lo que pone en perspectiva muchas cosas. Es probable que la ropa o los estilismos no parezcan actuales, porque no lo son, también que algunos de los temas que trata no sean los que se ven en las producciones que se hacen ahora, porque, efectivamente, eran otros tiempos. También puede que pensemos que en las fotografías, los actores protagonistas parecen otras personas y eso es, una vez más, porque han pasado muchos años desde el final de la serie. Esto hace que nos preguntemos qué ha sido de esos actores y actrices que, durante un tiempo fueron nuestros favoritos y nos parecía impensable perdernos uno solo de los capítulos de la serie que protagonizaban, pero a los que con el tiempo perdimos la pista, porque no todos sus proyectos llegaron a España o porque la vida les llevó por un camino diferente a la interpretación. ¿Qué fue de los actores de Me robó mi vida una vez que la serie terminó? Qué fue del reparto de 'Me robó mi vida' tras el final de la serie La gran protagonista de la serie es Bahar, a quien dio vida la intérprete Ezgi Asaroğlu. Esta serie fue todo un éxito, pero parece que eso no era lo que quería la actriz para su vida porque con el paso del tiempo se ha ido alejando de la interpretación, también de los focos y la atención pública.

Ezgi Asaroğlu interpretó a la gran protagonista de la serie, Bahar

Son pocas las señales de vida que da en redes sociales, no actualiza su cuenta de Instagram desde noviembre de 2024 y una de sus últimas actuaciones fue en la serie Doctor Alí, que finalizó en 2021. Se sabe de ella que se licenció en Antropología en la Universidad de Estambul y que le apasiona la filosofía. El actor que interpretó a Ateş, Keremcem, compagina su carrera como actor con la de músico, donde también ha cosechado grandes éxitos. Desde el final de Me robó mi vida ha ido encadenando un proyecto tras otro, lo que hace todavía más impresionante que saque tiempo para poder dedicarse a la música. También ha participado en la edición de 2026 de la versión turca de Supervivientes. En lo personal, mantiene una relación con la estilista y experta en moda Sena Seçen desde 2023.

Keremcem, compagina su carrera como actor con la de músico, donde también ha cosechado grandes éxitos



Efsun es quien le roba la vida a Bahar y la actriz Ceren Moray fue la encargada de ponerle rostro y voz. Moray sigue dedicada al mundo de la interpretación y no le faltan proyectos, los últimos de ellos, las series Trapos sucios (una adaptación de la serie Criadas y Malvadas) y En tierra lejana.

Ceren Moray se sigue dedicando al mundo de la interpretación, con otros proyectos como 'Trapos sucios'

Más allá de su vida profesional, la joven anunciaba su divorcio de Nico Brun en el año 2022 y desde entonces han hecho vidas separadas. Una buena decisión porque en 2025 se casaba con su nuevo amor, el DJ, productor musical y chef Doğu Orcan. De gran relevancia para la serie es Mehmet Emir Atahan, al que da vida el actor Sinan Albayrak. No le faltó trabajo antes y tampoco le ha faltado una vez que finalizó Me robó mi vida. Algunos de sus últimos proyectos han sido las series Cihangir Cumhuriyeti y Mehmed: Fetihler Sultani, o la película Kanto. El actor ha sabido compaginar sus proyectos con su vida personal, puesto que en 2022 dio la bienvenida a su hijo Taymin junto a su pareja Seda Albayrak.

Sinan Albayrak continúa con nuevos proyectos y en 2022 dio la bienvenida a su hijo Taymin junto a su pareja Seda Albayrak

Bahar Şahin fue quien dio vida a Müge Atahan y es un poco más conocida en nuestro país gracias a la relación que mantuvo durante un tiempo con el músico español Joan Garrido. En el verano de 2023 se confirmaba el romance, pero pocos meses después también se conocía la separación. La joven ha estado muy centrada en su carrera y no ha parado de trabajar, sumando títulos a su currículum. La serie Ayni Yagmur Altinda ha sido uno de sus últimos proyectos.

La joven Bahar Şahin ha estado muy centrada en su carrera y no ha parado de trabajar, sumando títulos a su currículum