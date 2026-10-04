Mati Prats no puede entender que Lamine Yamal no gane el Balón de Oro: "No votarle es un pecado"

ElDesmarque de Cuatro 04 octubre 2026

Las palabras de elogio de Mati Prats hacia Lamine Yamal tras el España-República Checa.

La votación para el Balón de Oro 2026 ya está cerrada y la suerte está echada entre los candidatos con Lamine Yamal como uno de los principales favoritos para suceder a Ousmane Dembélé en el galardón. Mientras, el jugador de Rocafonda sigue luciéndose con la Selección Española, con la que ha marcado cuatro goles en los tres partidos de la Nations League, lo que le ha valido los elogios de Mati Prats en su editorial de ElDesmarque de Cuatro con mensajes para Luis de la Fuente y Kylian Mbappé. El presentador ha dejado claro que no podría entender no votar para el jugador del Barça al considerarle "el mejor jugador del mundo" en la actualidad. Además de esta petición le sumó otra para Luis de la Fuente pidiéndole que cuide al atacante quitándole minutos con España y un dardo para Kylian Mbappé con un dardo por su poco compromiso mientras se recupera de su lesión.

Lamine Yamal no pudo brillar durante el Mundial conquistado este verano por la Selección Española pero sí lo ha hecho en estos tres primeros partidos de la fase de grupos de la Nations League con cuatro goles y tres de ellos para abrir la lata de la Roja. Primero lo hizo en Wembley, aprovechando un error de la defensa de Inglaterra para seguir con un doblete en la goleada frente a Croacia del pasado martes y cerrar con su golazo a la República Checa este sábado en Oviedo ante el que Luis de la Fuente se llevó las manos a la cabeza. Los elogios de Luis de la Fuente a Lamine Yamal El seleccionador, tras el partido, se deshizo en elogios hacia el jugador culé: "No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento y tanta calidad que el mejor Lamine todavía no lo hemos visto. Está creciendo a pasos agigantados y lo celebramos. Estamos muy contentos con él. Si fuera el único futbolista español nominado al Balón de Oro te diría que sí es el mejor".

Lamine Yamal celebra su gol en el España-República Checa.