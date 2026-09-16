Manu Carreño pide respeto para Mbappé, Vinicius y Konaté tras no mostrar el mensaje en apoyo a Ceuta

España está dividida y hablando de fútbol también. Vinicius, Mbappé y Konaté decidieron no mostrar completamente el mensaje en las camisetas de apoyo a la ciudad de Ceuta y han provocado un auténtico cisma, incluso entre su propia hinchada. A estas horas ya han hablado personalidades del mundo del fútbol, de la política y un sinfín de aficionados en redes sociales, madridistas y no madridistas. Manu Carreño ha querido hacer su valoración particular del tema en el programa de este miércoles de ElDesmarque de Cuatro.
"Es la camiseta de la que más se ha hablado en estos partidos de LALIGA: 'Todos somos caballas'. Se la pusieron, por ejemplo, en el Levante-Barça, en la Comunidad Valenciana, el domingo. Bueno, se la puso el Levante, del Barça, ni un jugador. Se la pusieron el lunes los dos equipos, el del Villarreal y el del Betis, incluido Ez Abde, el marroquí, al que le cayeron todo tipo de amenazas lamentables en redes por hacerlo. Y ayer, también en la Comunidad Valenciana, el Elche-Real Madrid. Se la puso el Elche y se la puso el Real Madrid, excepto tres jugadores que se la subieron a la mitad del cuerpo del torso para que no se leyese completamente ese mensaje. Siempre hemos aplaudido, y lo seguiremos haciendo y alabamos a los deportistas y a los futbolistas que se mojan, que se pronuncian en los actos sociales, en determinadas polémicas, en determinados temas, más allá del fútbol. Pero, además de alabar a ellos, hay que respetar al que no se quiere pronunciar, por los motivos que sea", opina Manu Carreño en su intervención en el programa.
Aunque ya han pasado bastantes horas desde los hechos, ninguno de los tres futbolistas se ha pronunciado de momento en redes y tampoco lo hicieron en la zona mixta del estadio una vez se acabó el encuentro liguero. Tampoco lo ha hecho el Real Madrid, al que muchos aficionados -en su mayoría madridistas- exigen explicaciones e incluso un castigo ejemplar para Mbappé, Vinicius y Konaté. Pero no se espera que llegue ningún pronunciamiento al respecto. Una decisión que está levantando muchas ampollas entre la afición del conjunto merengue. Basta con echar un vistazo a las redes de los tres implicados para encontrar un sinfín de insultos e incluso amenazas graves.
La primera prueba de fuego para los dos delanteros y el defensa llegará el próximo domingo ante el Atlético de Madrid, aunque no será demasiado objetiva puesto que se trata de un derbi. Mbappé, Vinicius y Konaté se volverán a ver las caras con su propia afición el próximo 10 de octubre, ya después del parón por los compromisos internacionales, y donde, a priori, la polémica debería ya haberse enfriado.