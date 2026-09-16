Manu Carreño pide respeto para Mbappé, Vinicius y Konaté tras no mostrar el mensaje en apoyo a Ceuta

ELDESMARQUE DE CUATRO 16 septiembre 2026

Manu Carreño se pronuncia sobre la polémica que divide en las últimas horas al fútbol español

España está dividida y hablando de fútbol también. Vinicius, Mbappé y Konaté decidieron no mostrar completamente el mensaje en las camisetas de apoyo a la ciudad de Ceuta y han provocado un auténtico cisma, incluso entre su propia hinchada. A estas horas ya han hablado personalidades del mundo del fútbol, de la política y un sinfín de aficionados en redes sociales, madridistas y no madridistas. Manu Carreño ha querido hacer su valoración particular del tema en el programa de este miércoles de ElDesmarque de Cuatro.

Manu Carreño se moja con el polémico gesto de los jugadores del Real Madrid. "Es la camiseta de la que más se ha hablado en estos partidos de LALIGA: 'Todos somos caballas'. Se la pusieron, por ejemplo, en el Levante-Barça, en la Comunidad Valenciana, el domingo. Bueno, se la puso el Levante, del Barça, ni un jugador. Se la pusieron el lunes los dos equipos, el del Villarreal y el del Betis, incluido Ez Abde, el marroquí, al que le cayeron todo tipo de amenazas lamentables en redes por hacerlo. Y ayer, también en la Comunidad Valenciana, el Elche-Real Madrid. Se la puso el Elche y se la puso el Real Madrid, excepto tres jugadores que se la subieron a la mitad del cuerpo del torso para que no se leyese completamente ese mensaje. Siempre hemos aplaudido, y lo seguiremos haciendo y alabamos a los deportistas y a los futbolistas que se mojan, que se pronuncian en los actos sociales, en determinadas polémicas, en determinados temas, más allá del fútbol. Pero, además de alabar a ellos, hay que respetar al que no se quiere pronunciar, por los motivos que sea", opina Manu Carreño en su intervención en el programa.

Manu Carreño, en el plató de ElDesmarque de Cuatro