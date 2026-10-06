Llegó el último día de Leo Messi. El delantero argentino, considerado para la mayoría de los amantes al fútbol como el mejor jugador de la historia, jugará este martes por la noche su último partido con la selección de Argentina, con la que se proclamó campeona del Mundial en 2022 y con la que ha ganado dos veces la Copa América. Más de 200 partidos, más de un centenar de goles y miles de recuerdos en la retina de la afición argentina, que sabe que está ante una cita histórica.

En este contexto, Manu Carreño se ha mojado este martes, en ElDesmarque de Cuatro, sobre este último partido de Messi con Argentina. "Es la camiseta con el '10' de Argentina que se va a poner hoy por última vez Leo Messi. Después de 207 partidos, desde 2005 que empezó, ha marcado 125 goles y ha ganado una Copa del Mundo y dos Copas Américas. Pero sobre todo se ha ganado a todo un país que hoy le va a decir adiós en el Monumental, en una despedida impresionante", arrancó el presentador en los primeros segundos del programa.

"¿El rival? Para muchos seguramente debería haber sido un equipo con más entidad, pero hoy seguramente sea lo de menos. Lo más importante es que después de una larguísima y exitosa él sí ha sabido decir adiós a tiempo", agregó, tirando una indirecta más que evidente a la situación de Cristiano Ronaldo con Portugal.