Llegó el último día de Leo Messi. El delantero argentino, considerado para la mayoría de los amantes al fútbol como el mejor jugador de la historia, jugará este martes por la noche su último partido con la selección de Argentina, con la que se proclamó campeona del Mundial en 2022 y con la que ha ganado dos veces la Copa América. Más de 200 partidos, más de un centenar de goles y miles de recuerdos en la retina de la afición argentina, que sabe que está ante una cita histórica.
En este contexto, Manu Carreño se ha mojado este martes, en ElDesmarque de Cuatro, sobre este último partido de Messi con Argentina. "Es la camiseta con el '10' de Argentina que se va a poner hoy por última vez Leo Messi. Después de 207 partidos, desde 2005 que empezó, ha marcado 125 goles y ha ganado una Copa del Mundo y dos Copas Américas. Pero sobre todo se ha ganado a todo un país que hoy le va a decir adiós en el Monumental, en una despedida impresionante", arrancó el presentador en los primeros segundos del programa.
"¿El rival? Para muchos seguramente debería haber sido un equipo con más entidad, pero hoy seguramente sea lo de menos. Lo más importante es que después de una larguísima y exitosa él sí ha sabido decir adiós a tiempo", agregó, tirando una indirecta más que evidente a la situación de Cristiano Ronaldo con Portugal.
La retirada de Messi con Argentina es, comparada una y otra vez con lo que está sucediendo con Cristiano en la selección portuguesa. A sus 39 años, Leo ha sabido decir adiós en el momento justo, tras liderar a su selección en el Mundial 2026, en el que consiguieron llegar hasta la final y quedarse a las puertas de conseguir un segundo título consecutivo, con actuaciones sobresalientes y con un homenaje a la altura.
Por contra, con Cristiano no está sucediendo nada de eso. Al menos de momento. El luso tiene 41 años y durante este parón ha protagonizado una tensa situación con Jorge Jesús, el nuevo seleccionador portugués. Tras dejarle sin jugar en el duelo ante Dinamarca, la primera vez que lo hacía por decisión técnica en 18 años, y sus posteriores declaraciones en rueda de prensa, Cristiano montó en cólera y abandonó la concentración de Portugal en su avión privado.
Jorge Jesus ha asegurado siempre que se ha tratado de una decisión deportiva. De hecho, le sigue abriendo las puertas para volver a la selección. Falta por ver qué sucede con Cristiano, que parece convenido de que debe llegar a la cifra redonda de 1.000 goles para engordad sus números y, de camino, su propio ego. Todo ello, además, tras un Mundial paupérrimo a nivel individual, en el que sólo marcó un gol y en el que restó más que sumó a su propio combinado nacional. Y en el Mundial anterior, además, mostró un nivel muy pobre. De momento, su despedida definitiva sigue en el aire.