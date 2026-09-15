ELDESMARQUE 15 septiembre 2026

El presentador de Mediaset se acuerda en su editorial de Infantino y la FIFA tras darle la UEFA al Camp Nou la final de la Champions League 2029

Magnífina noticia para el fútbol español. La UEFA ha vueltro a demostrar su confianza en los estadios españoles y en 2029 el nuevo Spotify Camp Nou va a acoger la final de la Champions League. Cabe recordar que la de esta temporada la finalísima de la Copa de Europa se celebrará en otro estadio nacional, el Metropilano el próximo 5 de junio de 2027. Todo esto le ha servido a Manu Carreño para que sea su editorial hoy en ElDesmarque de Cuatro. El presentador de Mediaset, como se puede ver en el siguiente vídeo, ha mostrado su orgullo por este hecho y ha aprovechado por darle un palo a la FIFA y la que está liando por no confirmar ningún campo español como sede de la final del Mundial 2030.

El camino para el FC Barcelona sido largo. La UEFA ha elegido al coliseo azulgrana por delante de Wembley a pesar de que aún se encuentre en fase de remodelación. Cuando llegue la gran final de la Champions en 2029, el fuedo culé tendrá, nada más y nada menos, que 104.600 localidades. Una bestialidad que además hará que el Camp Nou albergue por tercera vez en su historia una final de la máxima competición continental de clubes. ¿Por qué ha ganado el Camp Nou? La candidatura del FC Barcelona, respaldada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno de España, era casi imbatible por las características del nuevo recinto, pero también por la capacidad hotelera de la ciudad y la proximidad de diferentes aeropuertos: Girona y Reus (Tarragona).