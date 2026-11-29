ElDesmarque de Cuatro 29 noviembre 2026

Así fue la fiesta de Marc Márquez en su despedida de MotoGP en Valencia.

El circuito de Cheste ha vivido este domingo un día histórico con la última carrera de Marc Márquez y su despedida de MotoGP tras haber anunciado su retirada el pasado viernes por sorpresa. El Gran Premio de la Comunidad Valenciana ha finalizado con la fiesta y las lágrimas del piloto de Cervera, que ha podido decir adiós desde el podio tras una prueba conquistada por Raúl Fernández. En ElDesmarque de Cuatro hemos podido disfrutar de los mejores momentos vividos en Valencia antes, durante y posteriormente a la carrera con Márquez como protagonista principal entre el cariño de todos. Tras conquistar hace una semana su 10º título mundial, octavo en la categoría reina, el catalán se despide con honores entre los mejores deportistas de la historia de España.

Raúl Fernández se lleva una carrera especial para Marc Márquez El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) venció el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP disputado en el circuito Ricardo Tormo, en el que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se despidió de la competición con la segunda plaza, por delante de quien ocupará su lugar en Ducati en 2027, el también español Pedro Acosta (KTM RC 16). La última carrera de un gran campeón, Marc Márquez, con todas las miradas fijas en él y con la sentencia clara de un protagonista que necesitaba controlar las emociones, pero que, al apagarse el semáforo, demostró el porqué de todo lo que representa para el motociclismo mundial. Marc Márquez quería decir adiós al campeonato del mundo a lo grande y tal y como se expresa en el 'argot' taurino, dio la impresión de que el diez veces campeón del mundo iba a hacer buena la leyenda de 'puerta grande o enfermería".

Marc Márquez