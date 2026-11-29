El circuito de Cheste ha vivido este domingo un día histórico con la última carrera de Marc Márquez y su despedida de MotoGP tras haber anunciado su retirada el pasado viernes por sorpresa. El Gran Premio de la Comunidad Valenciana ha finalizado con la fiesta y las lágrimas del piloto de Cervera, que ha podido decir adiós desde el podio tras una prueba conquistada por Raúl Fernández.
En ElDesmarque de Cuatro hemos podido disfrutar de los mejores momentos vividos en Valencia antes, durante y posteriormente a la carrera con Márquez como protagonista principal entre el cariño de todos. Tras conquistar hace una semana su 10º título mundial, octavo en la categoría reina, el catalán se despide con honores entre los mejores deportistas de la historia de España.
El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) venció el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP disputado en el circuito Ricardo Tormo, en el que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se despidió de la competición con la segunda plaza, por delante de quien ocupará su lugar en Ducati en 2027, el también español Pedro Acosta (KTM RC 16).
La última carrera de un gran campeón, Marc Márquez, con todas las miradas fijas en él y con la sentencia clara de un protagonista que necesitaba controlar las emociones, pero que, al apagarse el semáforo, demostró el porqué de todo lo que representa para el motociclismo mundial. Marc Márquez quería decir adiós al campeonato del mundo a lo grande y tal y como se expresa en el 'argot' taurino, dio la impresión de que el diez veces campeón del mundo iba a hacer buena la leyenda de 'puerta grande o enfermería".
Décima a décima, Marc Márquez se fue acercando a Raúl Fernández, demostrando su ADN de campeón del mundo, y poniendo las manos en la cabeza todos los que seguían la carrera, tanto en los monitores de televisión como en las gradas del estadio Ricardo Tormo. No pudo ser al final, venció Raúl Fernández, en un podio íntegramente español, con Marc Márquez segundo y Pedro Acosta en la tercera posición.
El español Marc Márquez recibió antes una grata sorpresa del equipo oficial Ducati, que le preparó su Desmosedici para pilotar en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana completamente dorada.
Antes de comenzar el 'warm up' del circuito Ricardo Tormo de Cheste, el último de la temporada y del diez veces campeón del mundo de motociclismo, ocho de ellos en MotoGP, su equipo le mostró la Ducati Desmosedici GP26 dorada, a juego con el casco que en Portugal le entregó el italiano Giacomo Agostini, que ha pilotado en su última carrera, con todos los integrantes del equipo mostrando carteles de agradecimiento.
Uno a uno, como hiciera el propio Marc Márquez para anunciar su despedida, los integrantes del equipo fueron mostrando las leyendas de sus carteles, el último de los cuales mostraba la contundente afirmación 'E Rosso' (Es rojo, en alusión a los colores del equipo oficial Ducati) que hizo famoso Davide Tardozzi, cuando en su primer año como piloto oficial de Ducati recibió 'silbidos' de parte de la afición italiana.
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