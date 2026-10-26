Cristóbal Soria pide al Barça hacer autocrítica tras la victoria del Real Madrid en el Camp Nou

Cristóbal Soria analiza la derrota del FC Barcelona. El tertuliano de El Chiringuito reflexionó durante el programa sobre los defectos del equipo de Hansi Flick durante el Clásico ante el Real Madrid, que acabó con triunfo blanco gracias a los dos goles de Kylian Mbappé, que dejaron en evidencia a la defensa blaugrana.
"Yo creo que debemos de hacer autocrítica. Mourinho le ha pintado la cara, le ha ganado el partido en la pizarra a Hansi Flick. Pero yo creo que no solamente por alinear conjuntamente a Guler y a Bernardo Silva, sino por el posicionamiento de los jugadores en el campo", explicó Soria.
"No hemos visto al Barcelona cómodo en ningún momento. Ha metido a Bellingham en medio de Rodri y de Pedri, los dos mejores centrocampistas del mundo, y los ha desarmado por completo. no podemos hablar ni de las 24 horas más de descanso, ni la alineación", agregó.
Soria, además, se fijó en "un momento en el saque inicial" que le llamó especialmente la atención: "El Barcelona ha hecho el saque inicial en el minuto uno, han sacado atrás a Rodri, y Rodri se ha quedado un rato parado porque nadie le apretaba. Y se ha quedado un rato parado mirando a ver cuál era el posicionamiento de los jugadores del Real Madrid", dijo.
"Estoy convencido de que estaba hablado en la pizarra. Y que han dicho que si ganamos el saque inicial, como tenemos dudas dónde va a caer Bernardo Silva o dónde va a jugar Guler, o el posicionamiento en el terreno de juego, vamos a esperar, hacemos el saque inicial y vamos a ver dónde se sitúan los jugadores. Para según dónde se sitúen los jugadores del Madrid, pues a partir de ahí hacemos un posicionamiento u otro", explicó Soria, convencido de que Flick y los suyos habían tratado este tema antes de que empezara a rodar el balón sobre el césped del Camp Nou.
"Estoy convencido de que eso estaba hablado en la pizarra. Por eso te digo que Mourinho no solamente ha hecho hoy una jugada maestra con la alineación, sino con el posicionamiento de los jugadores, hasta el punto de que el bueno de Hansi Flick, que nos ha dado auténticas lecciones de fútbol, no ha sido capaz de reaccionar ni en el descanso. Porque ha habido algunos momentos que parecía que sí, pero inmediatamente no", finalizó el tertuliano de El Chiringuito.
Y es que, efectivamente, la apuesta de Mourinho de salir con Bernardo Silva en el centro del campo le salió especialmente bien. El luso acompañó a Tchouaméni en una sala de máquinas donde ya había quedado comprobado que Fede Valverde no funciona, por lo que el uruguayo tuvo que jugar de lateral derecho, esa posición que hace apenas un año aseguraba que no estaba hecha para él pero a la que, poco a poco, se va acostumbrando. A su vez, Arda Güler jugó tirado a la banda. Y entre todos, consiguieron dar más empaque a una medular que hasta ahora había sufrido de lo lindo.