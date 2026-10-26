Cristóbal Soria pide al Barça hacer autocrítica tras la victoria del Real Madrid en el Camp Nou

Cristóbal Soria analiza la derrota del FC Barcelona. El tertuliano de El Chiringuito reflexionó durante el programa sobre los defectos del equipo de Hansi Flick durante el Clásico ante el Real Madrid, que acabó con triunfo blanco gracias a los dos goles de Kylian Mbappé, que dejaron en evidencia a la defensa blaugrana.

"Yo creo que debemos de hacer autocrítica. Mourinho le ha pintado la cara, le ha ganado el partido en la pizarra a Hansi Flick. Pero yo creo que no solamente por alinear conjuntamente a Guler y a Bernardo Silva, sino por el posicionamiento de los jugadores en el campo", explicó Soria.

"No hemos visto al Barcelona cómodo en ningún momento. Ha metido a Bellingham en medio de Rodri y de Pedri, los dos mejores centrocampistas del mundo, y los ha desarmado por completo. no podemos hablar ni de las 24 horas más de descanso, ni la alineación", agregó.

Soria, además, se fijó en "un momento en el saque inicial" que le llamó especialmente la atención: "El Barcelona ha hecho el saque inicial en el minuto uno, han sacado atrás a Rodri, y Rodri se ha quedado un rato parado porque nadie le apretaba. Y se ha quedado un rato parado mirando a ver cuál era el posicionamiento de los jugadores del Real Madrid", dijo.