Amador Mohedano ha hecho una confesión, asegurando que María Teresa Campos criticaba a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac , a los que definía como "insoportables". Algo sobre lo que se ha pronunciado en 'El verano se mueve' Meli Camacho , amiga íntima de la periodista,

"Son inaguantables. Fidel, por un lado, prepotente y tu sobrina como que se deja llevar. No te puedes imaginar", eran las palabras que entonaba Amador reproduciendo las palabras que le habría dicho María Teresa Campos en una publicidad de uno de los programas en los que coincidieron. El que además apuntaba a Carmen Borrego y Terelu Campos: "Las hijas creo que han obrado muy mal con la imagen de la madre".

Meli Camacho confirma que María Teresa Campos "lo pasó mal" en un proyecto que hizo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Meli Camacho, amiga de María Teresa Campos se pronunciaba en 'El verano se mueve' y confirmaba esto: "Dice la verdad, no quiero contar la historia completa, pero puedo contar que tuvo un proyecto con los dos, pero lo pasó muy mal. Y como siempre se calló, al principio estuvo tiempo sin hablarles, no enfadada, pero no tenía ganas de verles. Eran críticas a los dos, pero el que mangoneaba todo era Fidel". La que aseguraba que su amiga no quiso decir nada por sus hijas: "Eran muy amigas y no quería meterse".