José María Almoguera se ha sentado en el plató de 'De Lunes a Viernes' después del careo entre Terelu Campos y Carmen Borrego, en el que salió a la luz que han estado tiempo sin hablarse después de la presentación del libro de Alejandra Rubio, después del gesto que tuvo ella con su primo y que su madre no fuese a este evento. Algo de lo que este se ha pronunciado.
"Me hubiera gustado que fueran más sinceras las dos, que hubieran hablado más y más tranquilas", entonaba José María Almoguera sobre este cara a cara entre las hermanas Campos, el que no entiende que enfocasen el tema en que él bloquease a Alejandra Rubio.
Un conflicto con su prima del que se pronunciaba: "Fueron como 20 días, esto fue a finales de marzo y a mediados de abril estaba desbloqueada, esto fue por cosas de primos. Es una conversación privada, fue algo que a mi me molestó y me dolió". Como también aseguraba que desbloquea a su prima porque "se le olvida" lo que había pasado entre ellos.
Y reiteraba que le hubiera gustado más que su madre y su tía hablaran las cosas más claras en el plató: "No sé toda la verdad y no sé quién ha sido la menos sincera de las dos". El que respondía a si cree que la relación entre ellas cambió cuando su madre pasó delante de las cámaras: "Mi tía siempre ha tenido una imagen, era guapísima, llegaba mi madre que es una cachonda, que le cuesta menos decir lo que piensa, entonces la intentaba frenar un poco en unos aspectos por imagen".