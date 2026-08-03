José María Almoguera se ha sentado en el plató de 'De Lunes a Viernes' después del careo entre Terelu Campos y Carmen Borrego , en el que salió a la luz que han estado tiempo sin hablarse después de la presentación del libro de Alejandra Rubio , después del gesto que tuvo ella con su primo y que su madre no fuese a este evento. Algo de lo que este se ha pronunciado.

"Me hubiera gustado que mi madre y mi tía hubieran sido más sinceras en el cara a cara"

"Me hubiera gustado que fueran más sinceras las dos, que hubieran hablado más y más tranquilas", entonaba José María Almoguera sobre este cara a cara entre las hermanas Campos, el que no entiende que enfocasen el tema en que él bloquease a Alejandra Rubio.

Un conflicto con su prima del que se pronunciaba: "Fueron como 20 días, esto fue a finales de marzo y a mediados de abril estaba desbloqueada, esto fue por cosas de primos. Es una conversación privada, fue algo que a mi me molestó y me dolió". Como también aseguraba que desbloquea a su prima porque "se le olvida" lo que había pasado entre ellos.