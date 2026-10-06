Luis Pliego desvela si Belén Esteban es la persona que filtró la relación de Juls Janeiro y Pietro Constanzia

Belén Esteban ha reaccionado a lo último que se ha dicho sobre ella y es que se comenta que ella habría filtrado el romance entre Juls Janeiro y Pietro Constanzia , hermano de Carlo Constanzia. "Alucino", ha comentado la exconcursante de 'GH VIP' al ser preguntada por una reportera en la puerta de su casa.

Ha explicado que no quiere dar más declaraciones sobre el tema porque no quiere que se siga especulando sobre el mismo. Luis Pliego, en el plató de 'La tarde se mueve', ha confirmado que Belén Esteban no es el topo y que a él no le llegó la información de que Juls y Pietro habían estado juntos por 'la patrona'.

El director de la revista 'Lecturas' no ha querido desvelar quién le hizo llegar esta información cuando la sacó hace dos años en portada, pero sí que ha revelado que la familia Janeiro cree que siempre es la misma persona la que filtra información acerca de sus vidas.

"Jesús cree que muchas de las informaciones que se han comentado a lo largo de los últimos años de toda la familia Janeiro se han hecho a través de la hija de Belén Esteban", ha añadido Leticia Requejo.

La reacción de Jesulín de Ubrique

'El hombre invisible'. Ese es el mote que Belén Esteban le ha puesto a Jesulín de Ubrique, al que acusa de permanecer en un segundo plano y dejar que sean su mujer, María José Campanario, y su hija Juls Janeiro las que hablen sobre el conflicto que mantienen desde hace décadas.