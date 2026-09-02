El verano se mueve 03 septiembre 2026

El presentador no se esperaba la aparición de su padre en pleno directo, protagonizando uno de los momentos más emotivos del programa

Este jueves hemos vivido en 'El verano se mueve' uno de los momentos más emotivos que recordamos del programa. Ion Aramendi ha recibido la inesperada sorpresa... ¡de nada más y nada menos que su padre! El presentador se ha dirigido fuera del plató y Santiago Aramendi ha aparecido de repente.

"Gracias a ti entré en la tele", le ha dicho de primeras Ion, tras lo que se ha dirigido con él al plató. "El aita", ha dicho el presentador, una y otra vez, muy emocionado. Una vez en el plató, se han visto unas imágenes de cómo Ion Aramendi consiguió su primer trabajo en Telecinco gracias, en parte, a su padre, ya que simula una entrevista real junto a él. Un vídeo muy emotivo y lleno de humor y mucho, pero que mucho talento.

Ion Aramendi recibe una inesperada sorpresa en ‘El verano se mueve’: así ha sido el momentazo con su padre