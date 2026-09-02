Este jueves hemos vivido en 'El verano se mueve' uno de los momentos más emotivos que recordamos del programa. Ion Aramendi ha recibido la inesperada sorpresa... ¡de nada más y nada menos que su padre! El presentador se ha dirigido fuera del plató y Santiago Aramendi ha aparecido de repente.
"Gracias a ti entré en la tele", le ha dicho de primeras Ion, tras lo que se ha dirigido con él al plató. "El aita", ha dicho el presentador, una y otra vez, muy emocionado.
Una vez en el plató, se han visto unas imágenes de cómo Ion Aramendi consiguió su primer trabajo en Telecinco gracias, en parte, a su padre, ya que simula una entrevista real junto a él. Un vídeo muy emotivo y lleno de humor y mucho, pero que mucho talento.
"¿Qué queréis que haga, una entrevista?", ha preguntado Ion, muy nervioso. Posteriormente, 'El verano se mueve' ha dado paso a otras imágenes haciendo un pequeño recorrido de algunos momentazos que ha protagonizado Ion Aramendi en Telecinco, como de reportero en 'Sálvame'. Espectáculo, espectáculo y más espectáculo. Y, sobre todo, un auténtico showman rodeado, siempre, de su familia.
Ion Aramendi ha acabado roto por completo: "Soy muy llorón... no me hagáis esto. Estoy muy orgulloso de mi familia. De la que tengo", ha indicado un Aramendi emocionadísimo como pocas veces le hemos visto en televisión.
Más adelante, Ion y su padre han recordado el pasado de este último, puesto que también dedicó gran parte de su vida a la televisión, dejándonos anécdotas hasta ahora desconocidas, como que su padre quiso presentarse en su día a 'Gran Hermano'.