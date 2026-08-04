Gloria Camila y su pareja, Álvaro García , han sido víctimas de una oleada de comentarios ofensivos y racistas en redes sociales, lo que ha provocado una gran indignación tanto en la hija de Ortega Cano como en los colaboradores de 'El verano se mueve'.

Nuestra colaboradora está recibiendo mensajes de odio en uno de sus momentos más felices, en sus vacaciones con su pareja. Y ella no se ha callado ante esto: "Negra para mí es un piropo, hay que pagar para tener este tono de piel y yo tuve la suerte de nacer con él. Colombiana, orgullosa de mis raíces y de mi piel".

La que también ha contestado a los que la han señalado por hablar de la crisis migratoria en Ceuta siendo adoptada: "Esto no significa que tenga que guardar silencio en determinados temas, vine a España legalmente y tengo nacionalidad española. Usar mi origen para desacreditarme es un prejuicio disfrazado de superioridad moral".

Belén Rodríguez, la que ha sufrido este tipo de odio en redes y ganó el primer juicio en redes sociales que hubo en España, daba su opinión sobre que la hija de Ortega Cano haya contestado a esto: "Te hablo con conocimiento de causa, que a los 'haters' no hay que contestarles ni publicidad nunca. Que la pobre lo hará para desahogarse, pero si pones ese altavoz y les haces publicidad te van a escribir más insultándote, para mí es un error".

"El problema es que ella también lo ha sufrido en los platós, ha venido gente a menospreciarla a decirle insultos racistas, entonces ya está bien, ¿tiene que estar pidiendo perdón todos los días por ser adoptada?, entonaba Marta López.