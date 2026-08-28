El verano se mueve 28 agosto 2026

La colaboradora de 'El verano se mueve' habla con Alejandra Rubio tras el incidente y sorprende al desvelar lo que ha ocurrido después

A través de sus redes sociales, Alejandra Rubio, en pánico, denunció el altercado que había sufrido con un paparazzi, que, según contó, "intentó provocar a Carlo". Esta tarde, Leticia Requejo desvela en 'El verano se mueve' lo que la propia hija de Terelu Campos le ha contado sobre qué ocurrió tras el incidente.

Ayer, Alejandra Rubio se mostraba completamente indignada por un altercado que había vivido. "Estoy todavía atacada de los nervios", aseguraba la influencer al contar que había sufrido una persecución por un coche de prensa: "Estaba conduciendo de una forma súper violenta y yo me empiezo a asustar porque, encima, estoy embarazadísima". Ante la tensión del momento, tal y como cuenta Alejandra, su pareja, Carlo Costanzia se bajó del coche para reclamar al conductor su actitud. Sin embargo, este no habría reaccionado de la mejor de las maneras, incluso, habría llegado a insultarlos. "Creo que estaba intentando provocar a Carlo", dice Alejandra, que asegura que el paparazzi no paró y que, incluso, "casi se lleva a un vecino por delante".

La hija de Terelu Campos cuenta el altercado que ha vivido en plena calle con un paparazzi y el miedo que ha sentido