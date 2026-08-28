A través de sus redes sociales, Alejandra Rubio, en pánico, denunció el altercado que había sufrido con un paparazzi, que, según contó, "intentó provocar a Carlo". Esta tarde, Leticia Requejo desvela en 'El verano se mueve' lo que la propia hija de Terelu Campos le ha contado sobre qué ocurrió tras el incidente.
Ayer, Alejandra Rubio se mostraba completamente indignada por un altercado que había vivido. "Estoy todavía atacada de los nervios", aseguraba la influencer al contar que había sufrido una persecución por un coche de prensa: "Estaba conduciendo de una forma súper violenta y yo me empiezo a asustar porque, encima, estoy embarazadísima".
Ante la tensión del momento, tal y como cuenta Alejandra, su pareja, Carlo Costanzia se bajó del coche para reclamar al conductor su actitud. Sin embargo, este no habría reaccionado de la mejor de las maneras, incluso, habría llegado a insultarlos. "Creo que estaba intentando provocar a Carlo", dice Alejandra, que asegura que el paparazzi no paró y que, incluso, "casi se lleva a un vecino por delante".
Esta tarde, tras hablar con la propia protagonista de este altercado, nuestra colaboradora Leticia Requejo desvela "un giro de 180 grados". ¿Qué ha pasado? ¿Quién era el paparazzi que provocó el pánico en la influencer? Requejo nos cuenta todos los detalles sobre lo que le ha contado la hija de Terelu Campos:
"He recurrido a Alejandra para que me ayudase a identificarlo y me ha sorprendido lo que me ha respondido", afirma la colaboradora antes de trasladar las palabras de la influencer: "Hay un giro de 180 grados en esta historia. Me ha confirmado que el propio fotógrafo se ha disculpado y ha pedido perdón tanto a ella como a Carlo. Para ellos, este tema prefieren ya no darle más importancia".