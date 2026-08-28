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El verano se mueve

El verano se mueve28 agosto 2026

Exclusiva | Leticia Requejo revela qué ocurrió tras el altercado de Alejandra Rubio con un paparazzi: "Hay un giro de 180 grados"

La colaboradora de 'El verano se mueve' habla con Alejandra Rubio tras el incidente y sorprende al desvelar lo que ha ocurrido después
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A través de sus redes sociales, Alejandra Rubio, en pánico, denunció el altercado que había sufrido con un paparazzi, que, según contó, "intentó provocar a Carlo". Esta tarde, Leticia Requejo desvela en 'El verano se mueve' lo que la propia hija de Terelu Campos le ha contado sobre qué ocurrió tras el incidente.

Ayer, Alejandra Rubio se mostraba completamente indignada por un altercado que había vivido. "Estoy todavía atacada de los nervios", aseguraba la influencer al contar que había sufrido una persecución por un coche de prensa: "Estaba conduciendo de una forma súper violenta y yo me empiezo a asustar porque, encima, estoy embarazadísima".

Ante la tensión del momento, tal y como cuenta Alejandra, su pareja, Carlo Costanzia se bajó del coche para reclamar al conductor su actitud. Sin embargo, este no habría reaccionado de la mejor de las maneras, incluso, habría llegado a insultarlos. "Creo que estaba intentando provocar a Carlo", dice Alejandra, que asegura que el paparazzi no paró y que, incluso, "casi se lleva a un vecino por delante".

La hija de Terelu Campos cuenta el altercado que ha vivido en plena calle con un paparazzi y el miedo que ha sentido
La hija de Terelu Campos cuenta el altercado que ha vivido en plena calle con un paparazzi y el miedo que ha sentido

Leticia Requejo desvela "un giro radical" en el altercado de Alejandra con el paparazzi

Esta tarde, tras hablar con la propia protagonista de este altercado, nuestra colaboradora Leticia Requejo desvela "un giro de 180 grados". ¿Qué ha pasado? ¿Quién era el paparazzi que provocó el pánico en la influencer? Requejo nos cuenta todos los detalles sobre lo que le ha contado la hija de Terelu Campos:

"He recurrido a Alejandra para que me ayudase a identificarlo y me ha sorprendido lo que me ha respondido", afirma la colaboradora antes de trasladar las palabras de la influencer: "Hay un giro de 180 grados en esta historia. Me ha confirmado que el propio fotógrafo se ha disculpado y ha pedido perdón tanto a ella como a Carlo. Para ellos, este tema prefieren ya no darle más importancia".

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