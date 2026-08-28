La cantidad no terminó de convencerla, aunque aceptar o continuar tampoco era una decisión sencilla. “¿Y ahora qué hago?”, preguntó la concursante mientras valoraba el riesgo que tenía por delante. Finalmente decidió rechazar el dinero y probar suerte con dos cajas más.

Sin embargo, el momento más emocionante del programa llegó durante su tramo final. Zuleima todavía mantenía en juego la posibilidad de llevarse 7.500 euros cuando recibió una oferta de 1.180 euros por parte de la banquera.

Zuleima llegó a ‘¡Allá tú!’ acompañada de Jesús, su pareja, dispuesta a confiar en su intuición y luchar hasta el final por uno de los grandes premios del concurso. La participante, procedente de las Islas Canarias , afrontó una partida llena de tensión en la que las cajas escondían cantidades de dinero y objetos tan peculiares como arena de playa, una concha marina o una cola de sirena.

“No sé qué va a pasar, pero voy a seguir jugando”, anunció antes de reanudar la partida. Su apuesta salió bien y Zuleima consiguió superar las dos aperturas sin perder el premio de 7.500 euros, celebrándolo con entusiasmo junto a su pareja y el resto del plató.

La tensión acumulada, sin embargo, acabó pasándole factura. Después de conservar las cantidades más importantes, la concursante rompió a llorar ante la presión de tener que tomar una nueva decisión. “Es muy duro”, reconoció visiblemente emocionada.

Una oferta que no pudo rechazar

La banquera regresó entonces con una oferta considerablemente superior: 2.800 euros. Zuleima debía elegir entre aceptar esa cantidad o abrir una caja más, con el riesgo de eliminar los 7.500 euros que todavía seguían sobre la mesa.

“No sé si voy a volver a tener la misma suerte que antes”, confesó. Aunque su intuición le pedía continuar, la experiencia vivida durante los minutos anteriores terminó inclinando la balanza: “Mi intuición me dice que siga jugando, pero lo he pasado muy mal y la avaricia rompe el saco”.

Antes de comunicar su decisión definitiva, Zuleima quiso agradecer el apoyo recibido durante el concurso. “Para mí no es fácil estar aquí con todo lo que tengo. Gracias, de verdad”, expresó entre lágrimas. Finalmente, optó por poner fin a la partida: “Me planto con esto”.

La concursante se marchaba así de ‘¡Allá tú!’ con 2.800 euros y con la tranquilidad de haber asegurado un premio importante. “Se acabó sufrir”, le dijeron tras confirmar su decisión.

Quedaba todavía por conocer qué habría ocurrido si hubiese seguido jugando. Zuleima reveló que habría elegido la caja número 20, una apertura que le habría permitido continuar en la partida. En ese momento solo quedaban dos cantidades posibles dentro de su caja: 2.500 y 7.500 euros.

La revelación final confirmó que su intuición no estaba equivocada. Zuleima tenía en su poder los 7.500 euros, aunque había decidido vender la caja por 2.800. Un desenlace agridulce para una partida en la que prefirió asegurar el dinero y dejar atrás unos últimos minutos de enorme tensión emocional.