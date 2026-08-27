Ha nacido una estrella. La aparición de Juls Janeiro en el mundo televisivo ha causado, sin duda, un auténtico terremoto y sus intervenciones son cada vez más seguidas por la prensa. Cambiando las reglas del juego, la hija de Jesulín de Ubrique tiene de todo y para todos.

Y, sin duda, '¡De lunes a viernes!' se ha hecho eco de sus palabras desde el primer día, con algún que otro colaborador muy pendiente de ella, como Sebas Gallego, quien durante el último programa le ha lanzado una petición con recadito incluido.

Ha ocurrido tras poner unas imágenes de la joven, en donde el colaborador, Sebastián Gallego, ha pedido el turno de palabra para indicar lo siguiente: "Me tiene conquistado desde el primer día. Me parece que hace falta esta naturalidad y tratar a los periodistas como si fueran tus amigos".

Tras estas primeras palabras, Sebas ha aprovechado para lanzarle un mensaje directo y conciso, mirando a cámara: "Juls, no me has contestado todavía al mensaje que te puse con todo mi cariño. No me has escrito".

Juls Janeiro, ¿en '¡De lunes a viernes!'?

Posteriormente, Gallego ha apuntado que si tanto "la ponen los cuernos" y tan "mala racha está pasando en lo amoroso", acuda a '¡De lunes a viernes!': "Aquí te buscamos un novio".