Carlos Corbacho ha puesto al descubierto durante el último programa de '¡De lunes a viernes!' cuánto se gastaba Isabel Pantoja en un mes ... ¡mostrando la factura! "Los maletines siempre me han gustado" , avisaba un Carlos Corbacho que confesaba que lo que había en el interior sorprendería a todos y todas.

Las reacciones no han tardado en aparecer: más de 48.000 euros en un total de 21 días. O, dicho de otra forma, como ha dicho Santi Acosta, a día de hoy y actualizado con el IPC, serían 73.500 euros gastados en un mes, mientras ella llamaba a Julián Muñoz para decirle que no tenía dinero y que necesitaba vender.

Carlos Corbacho ha enseñado el extracto, al descubierto, con todos sus gastos y que '¡De lunes a viernes!' ha podido confirmar de arriba a abajo.

Todo ocurre en Marbella, cuando Isabel Pantoja entra en un centro comercial a diversos departamentos. En primer lugar, en la zona de alimentación, Isabel Pantoja se gasta alrededor de 3.425 euros en comida. Posteriormente, en el área de Informática, la cantante se desembolsa más de 2.000 euros. Más adelante, en la sección de Joyería, se gasta más de 20.000 euros.

La afición de Isabel Pantoja por comprar

Cuatro días después, la Pantoja vuelve en sucesivos días al centro comercial a desembolsarse también grandes cantidades de dinero. En resumen, una suma o importe gastado en 21 días que, sin duda, pone de manifiesto la afición de Isabel Pantoja por comprar.

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