Durante sus más de 40 años ejerciendo en el mundo de la prensa del corazón, Antonio Montero se ha enfrentado a algún que otro altercado. A raíz del tenso episodio que ha vivido recientemente Alejandra Rubio con un paparazzi, el periodista y colaborador de 'El verano se mueve' recuerda la brutal paliza que recibió durante la comunión de Tamara Falcó por parte de los guardaespaldas de Isabel Preysler.

Esta tarde, tal y como ha anunciado Ion Aramendi, el programa "ha abierto el baúl de los recuerdos" para rememorar un violento episodio que vivió Antonio Montero en sus labores de paparazzi. Ha sido así como, el colaborador ha recordado su relación de amor-odio con Isabel Preysler, a la que siguió durante muchos años.

Numerosas han sido las anécdotas que ha vivido Antonio Montero durante esos años, algunas marcadas por momentos de gran tensión. En especial tras el nacimiento de la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer, Tamara Falcó. Cualquier momento era digno de portada y el colaborador se "juego el cuello" por una fotografía por la que acabó recibiendo una brutal paliza.

Antonio Montero recuerda la paliza que le dieron dos guardaespaldas de Isabel Preysler

En el programa Antonio Montero nos cuenta los detalles de la agresión que sufrió en 1990. Primero, Montero recuerda cómo se coló en la casa de Isabel Preysler: "Me había colado en casa de ellos, aprovechando un momento en el que llegaron unas personas que iban a tener una reunión. Yo estaba escondido en mi coche y al ver que se juntaban cinco señores, me puse con ellos. Pensaron que era el fotógrafo".

Entre risas, Antonio Montero cuenta que, incluso, la propia Isabel Preysler le confundió con el fotógrafo y que alucinó al enterarse. Sobre el día de la comunión, que se celebró en la casa del Marqués de Griñón, el colaborador narra: "Iba raptando por los viñedos y, en un momento dado, un guardia de la finca se lo dice a los escoltas, uno de los agraviados por mi colada en la casa, vio el momento de vengarse. Me agarró a lo bestia y con otro me dio como 30 puñetazos que me dejó inconsciente".

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