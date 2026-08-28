El programa de Ana Rosa’ arrancará su nueva temporada el próximo lunes 31 de agosto, a partir de las 09:00 horas, con una entrega que contará con la presencia de Ana Rosa Quintana en directo desde Ceuta para ofrecer la última hora de la crisis migratoria. La presentadora regresará a la ciudad autónoma, donde ya estuvo informando en directo sobre el terreno para diferentes programas y ediciones de informativos de Telecinco días después de la llegada masiva de migrantes.

'El programa de Ana Rosa' refuerza su equipo de colaboradores con cuatro incorporaciones en su nueva temporada

En su nueva temporada, ‘El programa de Ana Rosa’, producido por la cadena en colaboración con Unicorn Content, contará con las incorporaciones de cuatro nuevos colaboradores: Federico Jiménez Losantos, periodista, escritor y presidente del Grupo Libertad Digital, se sumará a la sección ‘La Firma’, en la que también participan los periodistas Joaquín Manso, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pedro J. Ramírez, Jorge Bustos e Irene Tabera; el director de Voz populi, Manuel Marín; y la abogada Miriam González.

Por su parte, Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid; Isaac Blasco, subdirector de Vozpópuli; y Soraya Rodríguez, abogada, exmiembro del Parlamento Europeo y exportavoz parlamentaria del PSOE, se unirán a la mesa política, también integrada por los periodistas Fernando Garea, Fernando Berlín, Antonio Caño, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Guillermo Lerma, Arturo Criado, Antonio Naranjo, Irene Dorta, Rodolfo Irago, Esther Esteban, Pilar Santos, María Claver, Carlos Cuesta, Estefania Molina, José Luis Pérez, Pilar Gómez, Javier Casqueiro, José María Olmo, Ketty Garat, Ángela Martialay, Juanma Lamet, Esteban Urreiztieta y Alejandro Entrambasaguas.

Manu Marlaska estará al frente de la mesa de actualidad, integrada por los periodistas especializados Mayka Navarro, Javier Chicote, Daniel Montero, Luis Rendueles, Alejandro Requeijo y Vanesa Lozano; el juez José Antonio Vázquez Taín; el médico forense Miguel Gaona; y los abogados penalistas Verónica Guerrero y Juanma Medina. Además, el espacio contará con la colaboración del meteorólogo, profesor y presentador Mario Picazo; el sociólogo y politólogo experto en datos Manuel Mostaza; el economista y profesor Javier Díaz-Giménez; y el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez.

La última hora de la crisis migratoria y entrevista al presidente de Ceuta, el próximo lunes en el arranque de temporada Ana Rosa Quintana iniciará el nuevo 'curso' televiso en directo desde Ceuta

Acompañada por un equipo integrado por Rodolfo Irago, Eduardo Inda, Alejandro Requeijo y María Claver, para trasladar los últimos acontecimientos relacionados con la crisis migratoria. La presentadora entrevistará a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, con quien analizará las comparecencias en el Congreso de diversos ministros sobre la entrada masiva de migrantes y cómo los ceutíes están viviendo esta compleja situación, entre otras cuestiones, así como a diversos políticos, personalidades y miembros de la sociedad civil ceutí.

Además, el programa abordará otros asuntos de la actualidad desde el plató en Madrid con Jano Mecha, Alberto Sotillos y Estefanía Molis de la actualidad desde el plató en Madrid con Jano Mecha, Alberto Sotillos y Estefanía Molina.