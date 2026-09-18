Hay colores que te llevan directamente a un recuerdo. El azul de la lata de NIVEA Creme es uno de ellos y lleva acompañando a diferentes generaciones durante los últimos 100 años. Este característico color ha estado presente en hogares, baños, bolsos y neceseres.
Con motivo de estos 100 años, la marca ha querido celebrar este aniversario en donde no solo se pone el valor este color, sino todos los momentos que se construyen alrededor de esta mítica lata. Al evento han asistido numerosos rostros conocidos.
Entre los asistentes estuvieron Carmen Lomana, Belén Esteban, Sheila Casas o la cantante Cristina Lora, quienes pusieron el foco en la importancia de cuidar la piel y en los pequeños gestos que forman parte de las rutinas de belleza.
“Tener una piel con glow, una piel sana… es el detalle de la belleza. Es muy importante la piel”, comentaba Sheila Casas en el acto. Carmen Lomana también se pronunciaba en esta línea y resaltaba el papel que juega la piel en una imagen cuidada. “No concibo una mujer bien vestida, bien cuidada, una mujer guapa, sino tiene una buena piel”.
Si algo caracteriza a NIVEA es que ha sido un cuidado básico que ha pasado de generación en generación. Es ideal para cuidar tu piel en el día a día y su versatilidad ha he hecho que los consumidores hayan encontrado múltiples maneras de incorporarla: desde el cuidado de zonas secas como talones, pies, codos y rodillas hasta las manos expuestas a lavados frecuentes, además del cuidado de la piel tatuada o las rutinas nocturnas de cuidado intensivo.
El vínculo con la lata azul va más allá del producto que tiene en su interior. Una vez terminada la crema, muchas de estas latas permanecen en los hogares y adquieren una nueva función.
Esta característica de acompañar a diferentes generaciones es uno de los elementos que reivindica la marca española. “Significa regresar a la confianza, regresar al cuidado de todos los que nos han querido y nos siguen queriendo”, explica Jorge Jiménez, Country Manager Iberia de Beiersdorf.
Este acto es solo el comienzo de una celebración que continuará en Barcelona, Málaga y Sevilla para festejar sus 100 años de historia.