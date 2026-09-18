El Verano se mueve 18 septiembre 2026

NIVEA cumple 100 años de historia y numerosos rostros conocidos han acompañado a esta marca española a celebrar el aniversario

Hay colores que te llevan directamente a un recuerdo. El azul de la lata de NIVEA Creme es uno de ellos y lleva acompañando a diferentes generaciones durante los últimos 100 años. Este característico color ha estado presente en hogares, baños, bolsos y neceseres.

Con motivo de estos 100 años, la marca ha querido celebrar este aniversario en donde no solo se pone el valor este color, sino todos los momentos que se construyen alrededor de esta mítica lata. Al evento han asistido numerosos rostros conocidos. Entre los asistentes estuvieron Carmen Lomana, Belén Esteban, Sheila Casas o la cantante Cristina Lora, quienes pusieron el foco en la importancia de cuidar la piel y en los pequeños gestos que forman parte de las rutinas de belleza. “Tener una piel con glow, una piel sana… es el detalle de la belleza. Es muy importante la piel”, comentaba Sheila Casas en el acto. Carmen Lomana también se pronunciaba en esta línea y resaltaba el papel que juega la piel en una imagen cuidada. “No concibo una mujer bien vestida, bien cuidada, una mujer guapa, sino tiene una buena piel”.

Sheila Casas en el acto de NIVEA