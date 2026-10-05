Beatriz Trapote llega a su límite tras la esperada entrevista de Belén Esteban y no duda en explicar cómo se siente frente a los micrófonos. La colaboradora de ‘De viernes’ habla claro tras su cara a cara y afronta su polémico comentario de la faja . Indignada por la situación que ha vivido, se despacha a gusto y, además, afronta las críticas por su polémico comentario de la faja. ¡No te lo pierdas en ‘El verano se mueve’ !

“Voy a hablar porque no me han dejado hablar en mi programa”, anuncia contundentemente. La periodista, muy enfadada por el poco tiempo que ha tenido para intervenir en el programa, asegura tajantemente: “No entiendo por qué no me dan mi espacio y mi sitio, sin decir las cosas bien”.

Visiblemente enfadada porque no le han “dejado expresarse”, la periodista señala directamente a sus compañeros de programa: “Que los palmeros siguen dando palmas”. Sin embargo, también avisa a navegantes: “Ya habrá tiempo”.

Aun así, la colaboradora de televisión explica que sigue “apoyando” a Jesulín de Ubrique en esta situación que está viviendo: “Mi cuñado y mi cuñada van por encima”. Además, también reflexiona sobre el polémico comentario que le hizo a Belén Esteban respecto a su faja y hace autocrítica: “Es desafortunado y pido disculpas a la gente que se haya sentido ofendida”.

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