Las imágenes del coche de Carmen Borrego , completamente destrozado, han llegado a 'El verano se mueve' y, aunque no hay nada confirmado, lo que si sabemos es que tras dar este golpe el vehículo se dio a la fuga: todos los detalles de lo ocurrido y las primeras palabras de la colaboradora, en exclusiva en nuestro programa.

Un equipo de nuestro programa se ha trasladado hasta el lugar donde se encontró Carmen Borrego el coche destrozado para dar más detalles: "Está haciendo una investigación entre todos los vecinos, está yendo puerta por puerta para preguntar si alguien ha visto algo porque es muy importante. También sabemos que la policía ha abierto una investigación porque lo ha denunciado".

Y Carmen Borrego ha hablado con nosotros en exclusiva para contar lo que ha pasado: "Estaba aparcado en la puerta de casa y se ha estrellado un coche contra él y se ha dado la fuga. No tenemos más noticias, es muy desagradable que te llame a la puerta la policía a las cinco de la tarde porque te han destrozado el coche y nadie ha visto nada. Es raro porque mi casa siempre está llena de prensa y, justamente, esa tarde no había prensa".

"Es muy desagradable que la policía te llame a la puerta porque te han destrozado el coche"

La que quiere pensar que no ha sido a propósito ni nada que tenga que ver con ella directamente: "No lo he pensado en ningún momento, creo que es alguien que no iría bien y se ha estrellado o que se ha dado a la fuga porque no tenía seguro. Si pienso ya eso me muero de miedo".