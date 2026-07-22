El precio justo 22 julio 2026

Una concursante de 'El precio justo' toma una drástica decisión y cambia el panel en el último momento, lo que provoca la reacción inmediata de Carlos Sobera

Tras superar la prueba de ‘El precio justo’, Ana Rosa se llevó los primeros 100 euros del día y se enfrentaba al siguiente reto, el ‘Gran Prix’. La prueba consiste en cuatro regalos con cuatro precios que hay que colocar de manera correcta en un tiempo limitado de 45 segundos; una vez colocados, hay que pulsar el ‘chirimbolo’ para comprobar cuántos hay correctos e ir cambiándolos antes de que el tiempo se agote.

La prueba consiste en cuatro regalos con cuatro precios que hay que colocar de manera correcta en un tiempo limitado de 45 segundos

Los valores con los que Ana Rosa contaba eran los siguientes: 100, 140, 160 y 255 euros, y debe colocar esa cantidad para los siguientes regalos: Un reloj de acero negro con cronógrafo, con caja y correa en acero negro.

Una máscara led de cuidado facial para llevar la rutina ‘skincare’ al siguiente nivel.

Una freidora de aire para cocinar con menos aceite.

Un robot picador que ayuda con sus cuchillas a triturar todo tipo de alimentos. Nada más empezar la cuenta atrás, Ana Rosa sale disparada, poniendo los precios sin pensar para conocer lo más rápido posible cuantos aciertos tiene, descubre que únicamente tiene un acierto, por lo que finalmente hace otro cambio; sin embargo, ahora no tiene ningún acierto. “El cambio que hiciste, fue nefasto”.