Carmen Borrego desvela el motivo de la enemistad del clan Campos con Belén Esteban: "No se lo perdono"

Carmen Borrego ha hecho saltar 'El verano se mueve' por los aires. La pequeña de las Campos no solo ha hablado abiertamente sobre la enemistad de su familia con Belén Esteban, ahora que la de Paracuellos regresa a Mediaset , si no que ha contado el motivo por el que "no perdona" a la princesa del pueblo .

Y es que Terelu Campos no es la única Campos que no perdona a Belén Esteban que haya hablado mal de su hija, Carmen Borrego ha confesado que en su momento Belén Esteban también hizo unas dolorosas declaraciones sobre su hijo, José María Almoguera:

"Aquí madres somos todos y yo hay algo que no le puedo perdonar a Belén. Yo he llorado, y mucho, por algo que ocurrió (...) Yo nunca he tenido una mala relación con Belén aunque haya dicho muchas cosas sobre nosotros que nos ha dolido. Lo que no puedo perdonar a Belén es algo muy grave que ha contado públicamente sobre mi hijo y que encima no es verdad. Nunca se lo he dicho a ella, porque una fiesta no es lugar para ponerme a hablar de este tema, pero no tengo ningún problema en sentarme con ella a escuchar sus explicaciones. No voy a contar qué es lo que Belén ha dicho de mi hijo porque, a parte de ponerme a llorar, me duele solo mencionarlo".

Terelu Campos, molesta con Belén Esteban