'El tiempo justo' ha emitido, en exclusiva, las imágenes del asesino confeso de Álex, niño de 13 años, entregándose a la Guardia Civil en Sueca (Valencia) y el audio de uno de los gentes llamando al 112 para pedir que enviasen una ambulancia al domicilio e informando de que una patrulla de agentes salía hacia allí para comprobar qué había pasado.

Visi, madre de Álex, ha entrado en directo en 'El tiempo justo' y se ha roto al ver las imágenes que muestran que fue la Guardia Civil la que tuvo que llamar a emergencias para que acudiese una ambulancia al lugar de los hechos. "Es verdad, no llama ni el asesino ni su hijo, supuesto amigo de tu hijo, ni los abuelos, es un agente de la Guardia Civil", confirma Joaquín Prat.

"Una frialdad de todos...", añade Visi, que le ha confesado al presentador que le da "rabia" ver estas imágenes y saber que ni el asesino confeso de su hijo ni su entorno avisaron a emergencias: "Tengo una impotencia". Joaquín Prat ha entendido perfectamente sus sentimientos: "Es normal".

Visi se ha pronunciado también sobre la denuncia que ha recibido su marido por parte de la familia del hombre que dice haber asesinado a su hijo. Alfonso Egea ha explicado la situación: "Han decidido denunciar a su marido por incitación al odio, por unas pintadas; no tienen absolutamente ninguna prueba que lo demuestre, pero Visi, no se ha cumplido ni un año del asesinato de Álex y os tenéis que ver en los juzgados porque a alguien le molesta que el pueblo esté enfadado".

"Siempre, cuando ha pasado algo así, lo primero cómo reacciona el pueblo es haciendo pintadas y la familia agacha la cabeza y calla, pero es que estos te plantan cara, ¡es que manda c*jones!", ha respondido Visi.

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