José Luis, vecino afectado por la dana en Oliva: "La lluvia ha arrasado mi casa, mi negocio y mi coche"

'El tiempo justo' se ha desplazado hasta Oliva , zona cero de la dana Adam , para hablar con José Luis , un vecino afectado que ha perdido por completo su casa, su negocio y su coche debido a las lluvias torrenciales que han asolado varias poblaciones del Mediterráneo.

Una vez más, el temporal ha azotado con especial fuerza el litoral de la Comunidad Valenciana, dejando acumulados históricos en la Safor. José Luis, vecino y comerciante de la localidad de Oliva, ha contado en directo cómo la velocidad y la violencia con la que el agua anegó su propiedad.

Además, el negocio de hostelería de José Luis, que se encontraba en la zona de la playa de Oliva, también ha quedado destrozado debido a la virulencia de la lluvia.

Su vehículo también fue arrastrado e inutilizado por la riada: "No sé si podremos salvarlo", ha dicho el afectado durante la entrevista.

Oliva ha sido una de las localidades más golpeadas por la DANA Adam

Oliva ha sido una de las localidades más golpeadas por la DANA Adam, registrando acumulados que han superado los 450 y hasta 600 litros por metro cuadrado en la zona. Las labores de los servicios de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan activas en la zona para evacuar a las personas aisladas y comenzar las complejas tareas de achique de agua y limpieza de lodo.

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